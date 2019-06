Die aktuelle Löschgruppe Erder der Freiwilligen Feuerwehr: Am 6. und 7. Juli feiert sie ihr 125-jähriges Bestehen, Foto: Reiner Toppmöller

Von Reiner Toppmöller

Kalletal (WB). Die Löschgruppe Erder feiert am 6. Und 7. Juli ihr 125-Jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass gibt es ein zweitägiges Festprogramm. Zunächst treffen sich am Samstag treffen die Mitglieder der Ehrenabteilung, bevor am Abend das Jubiläumsfest mit Tanz eröffnet wird.