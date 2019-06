Von Reiner Toppmöller

Kalletal (WB). Seit dem 15. Juni sind Julia und Andreas Günther aus Bavenhausen mit ihrem 20 Jahre alten Landrover Freelander als Team »Hells Cats« auf einer Tour rund um die Ostsee. »Baltic Sea Circle« heißt die Fahrt an der die Beiden teilnehmen. Eine Woche nach dem Start in Hamburg haben sich die Abenteurer das erste Mal gemeldet.

»Der Start war gleich sehr ereignisreich, da der Landrover nach vielen langen Staus bei der Anreise mit einem plötzlichen Leistungsverlust zu kämpfen hatte. Anfahren war nur noch bei Vollgas möglich«, schreibt Julia Günther. Mit einem unguten Gefühl seien sie dann an den Start gegangen und auch bis Südschweden gekommen. Hier musste dann zusammen mit ihren Freunden Jeanette und Sven Groneberg vom Team »The Baltic Crab« die mitgebrachte Benzinpumpe eingebaut werden. Jetzt schnurre der Wagen aber wieder wie ein Kätzchen, so die Bavenhauserin.

Party im Polarmeer

Auf einem Autofriedhof in Ryd musste das Team als eine Tagesaufgabe den ersten Tour-Bus der legendären Band »Abba« finden. Am Montag wurde dann im Zweierkonvoi 13 Stunden und 800 Kilometer gefahren. Die Übernachtung fand an einem Flussufer in der schwedischen Wildnis statt. Die lange Strecke war so geplant, weil beide Teams gerne zeitig am Fähranleger zu den Lofoten am Dienstag sein wollten.

Die Veranstalter hatten für Mittwoch eine Party mit Baden im Polarmeer geplant. Durch Lappland ging es eine ganze Weile über Schotterpisten. »Hier konnte sich unser Landy das erste Mal beweisen«, schreibt Julia Günther. Am Mittwoch wurden die Lofoten erkundet, bevor es dann Richtung Nordkap ging. Richtig spannend, so Julia Günther, und auch mit entsprechender Nervosität erwartet werde dann die Einreise in Russland.

Mutprobe in Schweden

In Schweden gehörte dann auch als Mutprobe eine »Surströmming-Challenge« dazu. Surströmming ist eine bekannte schwedische Fischspezialität, die ganz enorm stinkt. »Wie angekündigt, haben wir gekniffen. Wir haben aber mal die Nase in die Dose eines anderen Teams gehalten. Ja, er stinkt wirklich so«, beschreibt die Rallye-Teilnehmerin die Erfahrung.

Bis zum 30. Juni sind die beiden Bavenhauser noch unterwegs, um nach 16 Tagen und rund 7500 Kilometer Fahrt wieder in Hamburg anzukommen. Die Strecke ist von den Teams selbst zu wählen und führt durch insgesamt zehn Länder (Deutschland, Dänemark, Schweden, Norwegen, Finnland, Russland, Estland, Lettland, Litauen und Polen) bis auf die Lofoten und zum Nordkap.

Die »Baltic Sea Circle« ist die nördlichste Abenteuerrallye der Welt. Ein Navigationssystem ist nicht erlaubt. Vor und während der Rallye ist jedes Team außerdem dazu verpflichtet, mindestens 750 Euro Spenden für einen selbst festgelegten guten Zweck zu sammeln. Die beiden Kalletaler haben ihre Reise in den Dienst des Tierschutzvereins Franziskushof im Kalletal gestellt.