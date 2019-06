Kalletal (WB). Im Rahmen der Sommerferienspiele bietet der Verein für Kinder- und Jugendarbeit Kalletal (KJK) am Samstag, 20. Juli eine Tagesfahrt für die ganz Familie in das Mitmachmuseum »Universum« in Bremen an. Dort gibt es für Groß und Klein ganz viel Spannendes über Technik, Mensch und Natur zu sehen und zu erfahren. Anmeldungen nimmt der KJK e.V. ab sofort im Jugendzentrum in der Hohlen Straße 5 in Hohenhausen entgegen. Weitere Infos: 05265/656062.

Kreativwerkstatt

Die Kreativwerkstatt des KJK lädt für Samstag, 7. September, von 10 bis 12 Uhr zum Backen von »Apfelmuffins« ein. Nach dem Backen werden sie kunterbunt verziert und dürfen von den Kindern gegessen werden. Anmeldungen und der Kostenbeitrag von 2 Euro werden bis zum 31. August entgegen genommen.

Spielmobiltermine

Jutta Sieker ist immer in der Zeit von 15.30 bis 18.30 Uhr mit dem Spielmobil des KJK in Kalletaler Dörfern unterwegs.

Im Juli ist sie am Montag, 8., auf dem Spielplatz Bremerstraße in Langenholzhausen, am Dienstag, 9., in der alten Schule in Westorf, am Mittwoch, 10., im DGH Brosen und am Donnerstag, 11., im Jugendtreff Langenholzhausen.

Im September ist sie am 2. auf dem Spielplatz in Hohenhausen in der Barmbrede, am 3. im DGH Erder, am 4. im Dorfgemeinschaftshaus in Kalldorf, am 5. in Bavenhausen an der Grundschule. Am 9. auf dem Spielplatz am Dorfgemeinschaftshaus Brosen, am 10.09. in Westorf an der alten Schule, am 11. im Dorfgemeinschaftshaus Brosen, am 12. im Jugendtreff Langenholzhausen.

Jedes Kind zwischen 6 bis 12 Jahren ist willkommen. Jüngere Kinder sollten begleitet werden.