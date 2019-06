In Bavenhausen halten die Generationen zusammen. Deswegen hat die Bezirksregierung Detmold den »Heimat-Scheck« bewilligt: 2000 Euro gibt es darüber für die erfolgreiche Jugendarbeit in dem Kalletaler Ortsteil. Foto: Frank Lemke

Von Frank Lemke

Kalletal (WB). Die Digitalisierung hält Einzug in das moderne Leben. Die einen konsumieren, die anderen nutzen die Möglichkeiten, die das Medium bietet. In Bavenhausen hat sich der Heimatverein für die zweite Variante entschieden. Beim Projekt »Highm@t-Kids Bavenhausen« kümmern sich Jugendliche um das Wandermobiliar des Dorfes mit modernen Tablets und GPS-Empfängern.

»Passt“« sagt Jona Rabe zu seinem Freund Henri Krutz und dreht seine Arme vor seinem Oberkörper, um den Sitz seiner Weste zu prüfen. Die beiden testen neue Softshell-Westen, die gerade eingetroffen sind.

Bavenhausen trifft sich bei dieser Gelegenheit auf dem Dorfgemeinschaftsplatz vor dem Backhaus an der Bavenhauser Straße.

Der Vorsitzende des Heimatvereins ist da, Vertreter des Kreises und der Bezirksregierung. Mit dabei sind mehr als 30 erwachsene Vereinsmitglieder, deren Aufmerksamkeit heute den mehr als 15 Jugendlichen gilt, den »Highm@t-Kids«.

Die probieren die Kleidung aus, spielen Verstecken hinter dem Backhaus und entdecken die neuen Tablets, die heute ebenfalls eingetroffen sind.

2000 Euro Förderung

Die Bezirksregierung Detmold hat 2000 Euro aus dem Förderprogramm »Heimat-Scheck« genehmigt. »Den Antrag habe ich gerne gelesen und bewilligt«, sagt Marvin Rösch von der Bezirksregierung Detmold. Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen will mit den Geldern die ländliche Region und insbesondere Jugendliche unterstützen. Die Bezirksregierung entscheidet über die Anträge. Das Ministerium überweist die Gelder.

Der Heimatverein Bavenhausen hat das Projekt beantragt. »Wir wollen die junge Generation für das Ehrenamt gewinnen« sagt der Vorsitzende des Heimatvereins, Mario Hecker.

Die 2000 Euro finanzieren die Westen mit Logo-Aufdruck des Heimatvereins, Tablets, GPS-Empfänger und Datenkarten, mit denen die Jugendlichen das vorhandene Wandermobiliar des Dorfes digital dokumentieren. Dazu zählen unter anderem Bänke, Landschaftsliegen und Tische.

»Wir werden alles fotografieren und die Informationen bei Google Maps für Wanderer zur Verfügung stellen«, sagt der Jugendsprecher Mathis Batzer.

Eigene Datenbank führen

Der Heimatverein hat den 14-Jährigen und die 16-jährige Inga Hecker bei der vergangenen Jahreshauptversammlung zu den neuen Jugendsprechern des Vereins ernannt. Die Bilder und Zustandsbeschreibungen wollen die Jugendlichen in eine eigene Datenbank überführen, damit der Heimatverein sie besser erhalten kann.

»Gemeinsam können wir viel mehr erreichen«, sagt Inga Hecker. Dabei denkt sie weit über das Projekt »Highm@t-Kids« hinaus. Eine starke Dorfgemeinschaft gebe jedem das Gefühl der Sicherheit. Wer auf die Hilfe seiner Freunde und Mitmenschen zählen könne, der führe ein leichteres und schöneres Leben.

Thomas Cleve vom Kreis Lippe sieht, wie dieses Gemeinschaftsgefühl in dem Dorf lebendig ist: »Wenn in Bavenhausen was passiert, sind sofort viele Leute dabei, insbesondere Jugendliche. Klar, dass wir das unterstützten«, sagt der Dorfcoach des Kreises Lippe.

Die 2000 Euro haben für die Ausgaben nicht ganz gereicht. Der Kreis Lippe trägt die weiteren Kosten für die Ausrüstung, damit die Generationen in Bavenhausen weiter zusammen wachsen.