Von Reiner Toppmöller

Kalletal (WB). Eine Woche früher wäre die Feier des Doppeljubiläums im Kalletaler Freibad ein so schönes Fest gewesen. Doch jetzt, am geplanten Termin für die Feier 55 Jahre Freibad und 25 Jahre Förderverein, da machten Regenschauer alle Planungen zunichte – keine Lichterparty bis in die Nacht, kein Schwimmerlebnis in der Dunkelheit bei Disco-Musik. Um 20 Uhr war Schluss.