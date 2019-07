Von Reiner Toppmöller

Kalletal (WB). . Wenige Tage vor den Sommerferien haben Lehrer und Schüler der Jacobischule ihre zukünftigen Mitschüler begrüßt. Der Unterricht startet erst am 28. August. Die Begrüßung der neuen Fünftklässler noch vor den Ferien hat in Hohenhausen eine Tradition.

Erstmals werden die neuen Schülerinnen und Schüler der Gemeinschaftsschule zweizügig starten. Neu ist auch, dass auf Beschluss der Schulkonferenz die Fünft- bis Achtklässler in der Schule ihre Handys grundsätzlich nicht mehr benutzen dürfen.

Marco und Malte aus der jetzigen fünften Klasse führten am Montagnachmittag durch das Programm, zu dem neben der Vorstellung einzelner Profilkurse auch die Begrüßung durch den Schulleiter Dr. Eike Stiller gehörte. Mit einer Schulbroschüre waren die neuen Schülerinnen und Schüler sowie ihre Eltern bereits zuvor umfassend informiert worden. Dr. Stiller sprach deshalb über Grundsätzliches. Dazu gehörte die Information, dass es in der neuen Schule bis zur achten Klasse keine Versetzung gibt. »Deshalb solltet ihr aber den Respekt vor dem Lernen nicht verlieren. Schule hat immer etwas mit Lernen zu tun, bei uns sogar dreimal in der Woche den ganzen Tag«, sagte er.

»Mit der Zweizügigkeit und der damit verbundenen Klassenstärke kommt ebenfalls etwas Neues auf uns zu. Wir hoffen aber, dass sich dies noch durch Zuzug oder Schulwechsel in den nächsten Jahren ändern wird«, sagte er an die Eltern gerichtet. Bevor dann die Schülerinnen und Schüler der beiden Klassen aufgerufen wurden, gab es noch eine spaßige Theatervorführung, einen Mitmach-Song und ein Tanz-Programm.

Während die Eltern dann in der Mensa bei Kaffee und Kuchen mit weiteren Informationen versorgt wurden, lernten die zukünftigen Fünftklässler ihre neuen Klassen kennen.