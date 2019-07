Von Reiner Toppmöller

Unterstützt und gesponsert wird die Aktion durch die Finke-Stiftung, die dafür etwa 1.500 Euro bereitgestellt hat.

Als eine schöne Botschaft bezeichnete Mario Hecker als Vertreter der Finke-Stiftung die Übergabe an den Seniorenbeirat und die freiwilligen Helfer des Senioreninformationsdienstes am Donnerstag, zu der auch Vertreter der Kalletaler Apotheken und des Rates gekommen waren. Auf Anregung von Giesela Wostrak, der Vorsitzenden des Seniorenbeirates an den Rat, habe man sich in der Finke-Stiftung entschlossen, die Dosen anzuschaffen, fügte er noch hinzu.

Aufkleber an die Tür, Notfalldose in den Kühlschrank

Und so funktioniert die Notfalldose: Senioren oder Patienten schreiben alles was nötig ist auf einen Zettel, der in der Dose steckt. Hinzu kommen möglicherweise weitere Notfalldokumente. Dann wird die Dose in den Kühlschrank, und zwar in der Tür, aufbewahrt. Ein entsprechender Aufkleber an der Innenseite der Wohnungstür und am Kühlschrank informiert die Rettungskräfte bei einem möglichen Einsatz wo die Notfalldaten des Patienten zu finden sind. Die 1.000 Dosen die jetzt übergeben wurden und die sonst in der Apotheke käuflich zu erwerben sind, werden dort jetzt kosten frei verteilt.

Sinnvolle Hilfe für die Retter

Inge Beerenkämper, die als Vertreterin der Kalletaler Apotheker bei de Übergabe dabei war, hält die Dosen für sinnvoll und unterstützt die Aktion mit ihren Kollegen gerne. Wie Georg Krüger vom Seniorenbeirat noch anfügte, sind im Jahr 2018 insgesamt 800 Rettungseinsätze im Kalletal erfolgt. »Die Dose kann hier in Zukunft sinnvolle Hilfe leisten«, sagt er.

Die Ausgabe erfolgt ab der nächsten Woche: Die Apotheken in der Gemeinde Kalletal werden jeweils ein Kontingent von 250 Notfalldosen bereit halten. Ebenso wird über den Senioren-Informationsdienst bei den Hausbesuchen eine Ausgabe erfolgen und auch im Rathaus stehen die »kleinen Helfer« zur Abholung bereit