Kalletal (WB). Der Rat der Gemeinde Kalletal hat sich in seiner jüngsten Sitzung mit dem Thema Straßenanliegerbeiträge bei Straßenausbauten beschäftigt. Dabei haben sich die Gemeinderatsmitglieder am Donnerstag auf Antrag der SPD mit großer Mehrheit einem Resolutionsentwurf der Sozialdemokraten zugestimmt.

Neben Bürgermeister Mario Hecker hätten auch die Gruppe der unabhängigen Fraktionen und Ratsmitglieder dafür, in Zukunft auf die Anliegergebühren zu verzichten und sie durch Landesmittel zu ersetzen, heißt es in dem Bericht der Kalletaler Sozialdemokraten.

Die Fraktionen der Grünen und der CDU hätten sich allerdings nicht in der Lage gesehen, zuzustimmen. In der Resolution der SPD heißt es: »Die Heranziehung der Bürger zu Straßenausbaubeiträgen in NRW ist ungerecht und überfordert viele Bürger.« Viele Bürgerinitiativen, Räte und Organisationen machten schon lange Druck auf die Landesregierung, diese Beiträge abzuschaffen. Die sehe sich letztendlich genötigt zu reagieren. Aber mehr als eine Beruhigungspille sei dabei nicht herausgekommen: Frühere Information, leichtere Darlehensaufnahme, Begrenzung der Beiträge auf 40 Prozent und noch mehr Bürokratie. Für sei SPD ist klar: Straßen würden von allen benutzt, sie seien aus Steuermitteln zu unterhalten. So hätten das offensichtlich auch die Bundesländer Hamburg, Brandenburg und Bayern gesehen und die Straßenanliegerbeiträge bereits abgeschafft. Das Thema bleibe auf der Tagesordnung, so die SPD.