Auf diese Mautkontrollsäule an der B514 in Kalletal-Langenholzhausen ist ein Brandanschlag verübt worden. Foto: Joachim Burek

Wie Caroline Steffen, eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Bielefeld, am Dienstag auf Anfrage bestätigte, hat sich die Tat in der Nacht zum 4. Juli ereignet. Unbekannte hätten an der B514 bei Langenholzhausen die unterste Scheibe der dort aufgestellten Mautkontrollsäule des Betreibers »Toll Collect« eingeschlagen und dort Feuer gelegt. Dadurch sei die Säule außer Funktion gesetzt worden. Wie die Polizeisprecherin weiter mitteilte, sei einen Tag später ein Bekennerschreiben veröffentlicht worden.

Darin hatten die Autoren solche Kontrollsäulen als Angriff auf das freie, unbewachte und unregistrierte Bewegen der Bürger bezeichnet und die Brandstiftung zum Freiheitskampf erklärt.

Authenzität des Schreibens wird geprüft

»Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen. Dort wird derzeit die Authenzität und Ernsthaftigkeit des Schreibens überprüft. Denn die Polizei nimmt solche Schreiben auf jeden Fall ernst«, teilte die Polizeisprecherin mit. Allerdings seien der Polizei andere Attacken auf Mautkontrollsäulen in der Ostwestfalen bisher nicht bekannt.

Lars Ridderbusch, Sprecher der Polizei Lippe, appellierte auf Anfrage an die Öffentlichkeit, solche Vorfälle, sobald Bürger sie beobachten würden, bei der örtlichen Polizeibehörde zu melden oder zur Anzeige zu bringen.