Bürgermeister Mario Hecker (rechts), und Stefan Pohl vom Bauamt (links). Am kommenden Donnerstag wird die Straße zwischen Weinkamp und Schürenbreder Weg asphaltiert. Bis dahin ist auch der nördliche Bürgersteig fertig. Foto: Reiner Toppmöller

Von Reiner Toppmöller

Der Bürgersteig an der nördlichen Seite ist dann ebenfalls fertig, der gegenüberliegende wird noch in den Ferien fertiggestellt.

»Die Straßenbauarbeiter wechseln dann ab dem 29. Juli in das Stück Am Markt bis zur Fußgängerampel. Dieses Teilstück, Bauabschnitt II genannt, wird dann noch inklusive des Kanalbaus in den Ferien fertiggestellt«, sagt Stefan Pohl und ist mit den Fortschritten der Baumaßnahme jetzt zufrieden.

Bruchsteinverkleidung für die Stützmauer

Ein paar Meter weiter die Straße rauf ist der große Schotterhaufen vor dem Haus der Familie Schröder verschwunden. Die Verkleidungsmaßnahmen der Stützmauer sind voll im Gange. »So wie es aussieht werden die Arbeiter dort mit der Bruchsteinverkleidung ebenfalls bis zum Ferienende durch sein«, ist sich Stefan Pohl sicher.

Nach den Sommerferien ist das Teilstück zwischen der Lemgoer Straße und der Kirche an der Reihe. Hier beginnen dann die Kanalarbeiten und die Straßenbaumaßnahmen. Es ist dann auch schon während der Baumaßnahmen wieder ein Behelfstreifen von der Lemgoer Straße aus für die Anlieger befahrbar. »Wenn wir wieder einen milden Winter bekommen, dürften wir im Februar 2020 bis auf das letzte Stück am Ortsausgang, ab Schürenbreder Weg, fertig sein. Ich glaube, ich bin nicht zu optimistisch, wenn ich sage, im Sommer des nächsten Jahres ist diese ›Jahrhundertaufgabe‹ für Hohenhausen abgeschlossen«, sagte Bürgermeister Mario Hecker. Lob gab es auch für Stefan Pohl: »Er macht jetzt auch den nötigen Druck und ist täglich auf der Baustelle«, so der Bürgermeister.