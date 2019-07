Von Reiner Toppmöller

Kalletal (WB), Der Naturpark Teutoburger Wald/Eggegebirge hat am Mittwoch im Kreishaus eine Summe von 58.000 Euro aus dem Leader-Budget in Nordlippe erhalten. Dieses Geld wird unter anderem auch an der Naturparkschule in Bavenhausen für Projekte zum Anstieg der Biodiversität im der Region eingesetzt.

Die Gesamtkosten des Projektes betragen rund 89.500 Euro. Der jetzt überreichte Zuwendungsbescheid entspricht der normalen Förderung von 65 Prozent. Die restlichen 31.000 Euro trägt der Naturpark aus Eigenmitteln.

Das Projekt beschäftigt sich mit der Fragestellung was man tun kann, damit in unserer Region die Biodiversität wieder ansteigt. Unter anderem wird dazu an der Naturparkschule am Teimer in Bavenhausen ein Schaubienenstand und ein Schmetterlingsgarten errichtet werden.

Rassegeflügelzuchtverein ist Partner

Als Partner des Projektes wird der Rassegeflügelzucht Verein Kalletal (RGZV) u.a. Leihhühner zur Verfügung stellen. Auch die Imker sind dabei. Zusätzlich werden Unterrichtmaterialien für die 1. und 2. Klassen unter den Thema »Meine Schule« bzw. für die 3. und 4. Klassen zum Thema »Mein Dorf« erarbeitet.

Es soll auch ein Wanderangebot zum Thema »Nachhaltigkeit« geschaffen werden. Zur Durchführung dieser Maßnahmen ist u. a. auch eine Zehn-Wochenstunden-Stelle Bestandteil der Förderung. Landrat Dr. Axel Lehmann als Verbandsvorsteher des Naturpark Teutoburger Wald/Eggegebirge, begrüßte die Vertreter der Gemeinde und der teilnehmenden Vereine und bezeichnete das Projekt als wichtiges Thema und spannend für das Kalletal. »Es macht auch Sinn die diversen Vereine dazu zu holen. In Absprache mit ihnen und den Eltern sollen so viele Maßnahmen verwirklicht werden«, sagte Dr. Lehmann.

Konkrete Maßnahmen koordinieren

Dr. Birgit Hübner vom Naturpark sagte: »Die Schule am Teimer ist eine von bisher vier Naturparkschulen. Uns macht es immer wieder Spaß mit der Schule zu arbeiten, denn es passiert dort sehr viel im Unterricht und auch in der OGS im Sinne des Naturschutzes. Mit der ausgeschriebenen Stelle sollen dann zukünftig die Planungen und Ausführungen konkreter Maßnahmen koordiniert werden.«

Constantin Plümer von der Bezirksregierung, der den Zuwendungsbescheid überbrachte, betonte noch einmal die gute Verteilung von Leader-Fördermitteln in Lippe.

Das Projekt soll möglichst am 1. September starten. Der Projektzeitraum endet im November 2021 und schließt mit einem Abschlussbericht, um die Ergebnisse auf weitere Schulen übertragbar zu machen.

Dank des Bürgermeisters

Bürgermeister Mario Hecker, freute sich als Vertreter der Gemeinde sich über das Engagement des Naturparkes, auch weil damit im Rahmen des Modellprojektes »Global Nachhaltige Kommune NRW«, an dem die Gemeinde teilnimmt, das Ziel »Nachhaltige Ökosysteme/Biodiversität«, mit einem konkreten Projekt hinterlegt werden könne.

Vertreter der Schule oder der OGS waren bei der Übergabe leider nicht dabei.