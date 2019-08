Von Reiner Toppmöller

»Von der alten Chaussee in Waterloo in die Zukunft von Kalletal« heißt das Werk, das Renate Lübbing jetzt der Gemeinde übergeben hat. Die Künstlerin hatte bereits einige andere Werke in Hohenhausen und Talle aufgestellt. Das Dorf, in dem sie lebt, nennt sie »märchenhaftes Talle«. In monatelanger Arbeit hatte sie dem Baum nicht nur immer wieder hin und her gedreht und konserviert, sondern dem toten Stamm auch durch künstlerische Bearbeitung neues Leben eingehaucht.

Da ist zunächst die große Hand, darüber eingeschnitzt die Namen der Kalletaler Dörfer. »Das ist die öffentliche Hand, die alles zusammenhält und für ihre Kinder sorgt«, sagt die Künstlerin. Eine Mondsichel steht für die erste Landung von Menschen auf dem Mond. Ein Ereignis, das ebenfalls vor 50 Jahren stattfand.

Kunstwerk mit Apfelsaft begossen

Der Titel des Werkes hat die Künstlerin in das Holz gebrannt: »Von der alten Chaussee in Waterloo in die Zukunft von Kalletal«. Den Weg in die Zukunft symbolisiert eine weitere Hand. Sie liegt gegenüber der zweiten, die als kleine Hand für die Einnahmen der Gemeinde stehen soll und die wie die große Hand alles zusammenhält.

Renate Lübbing, die aktives Mitglied im Kalletaler Seniorenbeirat ist, sieht in den Wurzelenden des Stammes und in den knorrigen Ausbuchtungen für jedes Dorf fabelhafte Wesen. Jedes einzelne Wesen habe eine Bedeutung und erzähle seine eigene Geschichte. Für Erder etwa seht der Maulwurf, der sich nur selten sehen lässt, oder für Bavenhausen die Katze, die, wenn sie fort ist, tanzende Mäuse auf den Tisch zurück lässt.

Diese Geschichten hat sie in einem Buch mit vielen Zeichnungen zusammengefasst und Bürgermeister Mario Hecker übergeben. Ursula Hecker, aus deren Garten der etwa 100-jährige Baum stammt, erzählte, dass ihr Großvater an der Chaussee Apfelbäume gepflanzt habe. Im Herbst konnten die Äpfel dann von allen Dorfbewohnern kostenlos gepflückt werden.

Zur Einweihung wurde das Werk mit Apfelsaft begossen.