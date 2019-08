Von Reiner Toppmöller

Kalletal (WB). Er ist weit gereist und war sogar in den entlegenen Gebieten des Hindukusch. Beim Festakt zum 50-jährigen Bestehen der Gemeinden Kalletal berichtete der aus Bavenhausen stammende ehemalige ARD-Auslandskorrespondent Jürgen Osterhage über Heimatgefühle und darüber, was Heimat auch in Zukunft bedeuten kann.

Dass Kalletal flächenmäßig größer ist als Paris, erfuhren die gut 500 Gäste in Festzelt vom stellvertretenden Landrat Kurt Kalkreuter. Mit Freude stellte Bürgermeister Mario Hecker fest, dass weitaus mehr Gäste zum Festakt gekommen waren als erwartet. Unter den Besuchern begrüßte er die nordlippischen Bürgermeister, die Kalletaler Ratsvertreter sowie Delegationen der 120 Vereine der Gemeinde, Vertreter des Kreises, der Bezirksregierung sowie heimische Abgeordneten aus Düsseldorf und Berlin.

In einer moderierten Runde sprachen Iris Schön als Vorsitzende der Hohenhauser Vereinsgemeinschaft und die beiden stellvertretenden Bürgermeister Dieter Hartwig und Ulrich Kellmer über die wichtigsten Ereignisse im Jahr 1969, als die Gebietsreform zur Gründung der Großgemeinde führte. Nach Grußworten des stellvertretenden Landrats übernahm der prominente Gast das Rednerpult. Jürgen Osterhage, berichtete darüber, dass er wegen seines Buchprojektes »Was Heimat heute bedeutet« zurück nach Bavenhausen gekommen sei.

Der Heugeruch zu Erntezeiten

»Ich bin in meinem Leben 26 Mal umgezogen, aber es zieht mich doch immer wieder zurück. Wenn ich meine Schwester in Lemgo besuche, fahre ich grundsätzlich in Vlotho von der Autobahn und mache den Schlenker über Kalldorf, Hohenhausen und Bavenhausen, um zu sehen, wie es hier weitergegangen ist«, sagte er. Erst wenn man in der Fremde lebe, wisse man, was Heimat bedeute: »Deshalb habe ich den Kontakt immer gehalten.«

Er erzählte von seinen vielen Auslandsaufenthalten und Besuchen in weit entlegenen Tälern in Südostasien und Afghanistan. Dort habe er immer wieder zurückdenken müssen an den Heugeruch zu Erntezeiten und an die Windmühle in Bavenhausen: »Da ist man dann so weit weg und mit seinen Gedanken doch so nah.«

Auch in der digitalisierten Welt sei es wichtig, eine Heimat zu haben. Osterhage: »Und deshalb dürfen die Dörfer nicht vernachlässigt werden. Sie schaffen Gemeinschaft, Identität, Geborgenheit und Vertrauen, das die Menschen auch in Zukunft brauchen.«

Tischtennis-Abteilung mitgegründet

Nach seiner Festrede wartete auf den Ex-Kalletaler eine Überraschung. Vor fast 50 Jahren hatte er die Tischtennis-Abteilung in Bavenhausen mitgegründet. Auf einer kleinen Tischtennisplatte musste er gegen Uwe Römer (ebenfalls Gründungsmitglied) ein kleines Match spielen.

Wehrführer Udo Knaup, Schulleiter Dr. Eike Stiller und Reinold Rieger als Vorsitzender des Bürgerbusvereins sowie Dr. Albert Hüser (Vorsitzender des Lippischen Heimatbundes) rundeten mit ihren Vorträgen die Reihe der Redner ab. Zur Unterhaltung trugen die Kalletaler Posaunenchöre und Friedo Petig, der dichtende Landwirt aus Bega, bei. Im Duo mit Musiker Sammy erzählte Petig humorvoll die Geschichte der Gemeinde und sorgte am Ende noch für stürmischen Beifall mit seinen während des Abends entstandenen Versen zu den Rednern.