Von Reiner Toppmöller

Kalletal(VZ). Das war ein Auftakt nach Maß: Pünktlich zum offiziellen Start des Heimatfestes war der Sommer wieder da. Nach dem großen Festabend »50 Jahre Gemeinde Kalletal« am Mittwoch zogen am Donnerstagabend die Kalletaler mit Lampions zum Park, um dort das Heimatfest gemeinsam zu eröffnen.

Der Ortsteil ist schon seit Tagen bunt geschmückt, vor dem alten Rathaus ist das Beet mit der Forelle neu bepflanzt worden, daneben steht seit Wochenbeginn die neue Apfelbaum-Skulptur. Viele kleine Kerzen sorgten hier beim Lampionumzug für eine besondere Atmosphäre.

Begleitet von zwei Musikgruppen zogen die Kinder mit ihren Eltern über die Rintelner- und Lemgoer Straße zum Festplatz. Dort erwartete die Besucher ein stimmungsvoll beleuchteter Jacobi-Teich.

Festumzug am Sonntag

Der Fanfarenzug »Blau-Weiß Kalletal« spielte auf und unterhielt die Gäste, bis Iris Schön als Vorsitzende der Vereinsgemeinschaft das Heimatfest offiziell eröffnete. Mit drei festen Schlägen zapfte Bürgermeister Mario Hecker anschließend das Fass mit dem Freibier an und gab so das Startsignal für die vier tollen Tage in Hohenhausen. Den Abschluss der Eröffnung machte ein minutenlanges Feuerwerk, das mit viel Applaus bedacht wurde.

An diesem Samstag steht für die Kleinen ein besonderer Termin an. Das KJK hat die Band »Randale« engagiert, die ab 15 Uhr im Festzelt auftritt. Der Eintritt ist frei. Um 20 Uhr sind die Großen zum Tanzen eingeladen. »Eine Band namens Wanda« steht ab 20 Uhr auf der Bühne.

Höhepunkt des Festwochenendes ist der große Festumzug am Sonntag. Etwa 40 Gruppen, so Iris Schön, haben sich dazu angemeldet. Was die Gruppen zeigen werden, verrät sie noch nicht.

Am Montag endet das Heimatfest ab 10 Uhr mit dem Katerfrühstück und der Musik der »Zwei Schweinfurter«. Ab 14 Uhr findet die Prämierung der schönsten Festwagen und Gruppen statt.