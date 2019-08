Von Reiner Toppmöller

Kalletal (WB). Oliver Wittke, Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, hat auf Einladung der Bundestagsabgeordneten Kerstin Vieregge das Kalletal besucht. Wittke wollte sich über das im Netzwerk »Sektorkopplung« gestartete Innovationsprojekt »Erster energieautarke Gewerbepark« in Echternhagen informieren.

Seit Mai ist die Gemeinde Kalletal eine von 15 Kommunen im Projekt der Globalen Nachhaltigen Kommunen.

Anlässlich des Besuches trafen sich engagierte Unternehmer und der Chef der Lemgoer Stadtwerke, Arndt Overscheven, in den Räumen der Firma August Klocke Baustoffe im Gewerbegebiet Echternhagen. Nach einem Vortrag von Norman Pinika vom »Reiner Lemoine Institut« über Einsparungen und die Möglichkeit von Integration erneuerbarer Energien in das vorhandene Stromnetz, wurde unter den Anwesenden ausgiebig diskutiert.

Auf Initiative von Albert Bartels, Geschäftsführer der BaSys GmbH in Echternhagen, wird darüber nachgedacht, das Gewerbegebiet zukünftig autonom mit Energie zu versorgen. In welcher Form dazu auch der Neubau von weiteren Windkrafträdern nötig sei oder inwieweit Photovoltaik weiter ausgebaut werden müsse, darüber sei noch zu diskutieren, hieß es. Ziel der Unternehmer sei es, einen geringeren Energiepreis zu erzielen, der nach Meinung der Teilnehmer für ihre Unternehmen noch viel zu hoch sei.

Dieses Ziel, so Norma Piniak, sei derzeit aber nur mit erheblichen Investitionen möglich und nur dann sinnvoll, wenn überschüssiger Strom in das vorhandene Netz eingespeist werde oder entsprechende Speichermöglichkeiten vorhanden seien.

Der Chef der Lemgoer Stadtwerke, Arndt Oberscheven, sagte, er verstehe zwar die Forderung nach einer autonomen Energieversorgung einzelner Unternehmen oder ganzer Gewerbegebiete, sehe aber Probleme in deren Umsetzung. So müsse nach einer solchen Entscheidung sich ein solches Gebiet komplett von der Vernetzung zu anderen Stromnetzen trennen, sonst fielen hier auch weiter die gesetzlichen Abgaben zur Energiewende an, sagte Oberscheven. Aber nicht nur das, wenn sich Verbraucher aus der Gemeinschaft abmelden, würde dadurch über die gesetzliche EEG-Zulage der Strom für alle anderen erheblich teurer, sagte er. Staatssekretär Oliver Wittke zeigte sich überzeugt vom Ausstieg aus dem Kohle- und Atomstrom. »Die Energiewende wird das Land nach vorne katapultieren. Aber ich denke, dass Energieautonomie nicht die Lösung sein wird. Die Vernetzung aller Möglichkeiten ist das angestrebte Ziel«, sagte er.

Bevor er sich dann noch in das Gästebuch der Gemeinde eintrug und zu einer Besichtigung des Unternehmens BaSys aufmachte, lobte er die Initiative hier noch einmal ausdrücklich. »Es ist toll, was hier im Kalletal passiert. Es zeigt das Interesse an der Energiewende«, sagte Wittke.