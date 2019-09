Kalletal (VZ). Das Verfahren zur Planfeststellung für die Herstellung eines Gewässers im Zuge des Sand- und Kiesabbaus in Kalletal, Gemarkung Stemmen, ist abgeschlossen. Die Bezirksregierung Detmold hat den Planfeststellungsbeschluss erlassen und damit der H. Eggersmann GmbH & Co. KG die Genehmigung zur Abgrabung von Sand und Kies erteilt.

In einem weiteren Verfahren hat die Bezirksregierung außerdem die Änderung der Rekultivierung im bestehenden Abbaugebiet in Kalletal-Varenholz genehmigt. »Die Prüfung hat ergeben, dass die von der H. Eggersmann GmbH & Co. KG in das Verfahren eingebrachten Planungen unter Berücksichtigung der Regelungen des Planfeststellungsbeschlusses allen fachlichen und rechtlichen Anforderungen genügen und auch den privaten Belangen gerecht werden«, erklärt Verfahrensleiter Ronny Abraham.

In einem aufwendigen Prozess musste die Behörde eine Vielzahl unterschiedlicher und auch gegenläufiger Interessen würdigen und in einer Gesamtabwägung zu einem Ausgleich bringen. So galt es, Belange des Arbeits- und Immissionsschutzes (Lärm, Staub), des Hochwasser- und Grundwasserschutzes, des Boden- und Altlastenschutzes sowie des Natur- und Artenschutzes und die Belange des Schiffsverkehrs in Einklang zu bringen.

85 Einwendungen erhoben

In dem Verfahren wurden 85 Einwendungen erhoben. Besonders Lärm- und Staubbelastungen wurden befürchtet. Aber auch eine Vielzahl anderer Punkte und Belange, wie etwa die Wertminderung von Wohneigentum, Beeinträchtigungen des Grundwasserhaushaltes oder Fraßschäden durch Gänse und Wasservögel standen im Zentrum der Kritik.

Aus den Ergebnissen des Beteiligungsverfahrens und des Erörterungstermins hat die Bezirksregierung Detmold bis Februar dieses Jahres Ergänzungen und nachträgliche Ausführungen, insbesondere zu den Auswirkungen auf das (Grund-)Wasser von der Antragstellerin gefordert. »Nach Vorliegen aller Unterlagen steht fest, dass die durch das Vorhaben hervorgerufenen Belästigungen die in den maßgebenden gesetzlichen Vorschriften und sonstigen Regelwerken festgelegten Zumutbarkeitsgrenzen nicht überschritten werden«, so der Verfahrensleiter.

Als Ergebnis liegt nun ein 111 Seiten starker Beschluss vor. »Das bringt ein sehr umfangreiches und zeitintensives Verfahren zum Abschluss«, sagt Barbara Späth, die verfahrensführende Sachbearbeiterin. Der Planfeststellungsbeschluss ist auf zwölf Jahre befristet und beinhaltet auf 24 Seiten Nebenbestimmungen zum Umwelt- und Nachbarschutz.

Planänderungsbeschluss liegt aus

Mit der Wiederherstellung des Landschaftsbildes und der Neugestaltung der Landschaftsseen wird es zu einer Aufwertung des Landschaftsbildes und einem erheblich höheren Erholungspotenzial der Landschaft kommen. »Gleichzeitig wird nicht verkannt«, so Späth weiter, »dass die geplanten Maßnahmen einen Bereich berühren, der bereits vorbelastet ist. Zudem dient das an das bestehende Abbaugebiet Varenholz angrenzende Gebiet der Naherholung.«

Der Planänderungsbeschluss für das bestehende Abbaugebiet in Varenholz umfasst 84 Seiten und kann ebenfalls während der Frist eingesehen werden.

Die Erteilung des Planfeststellungsbeschlusses/Planänderungsbeschlusses wird unter anderem in den behördlichen Amtsblättern der Kreise Lippe und Minden-Lübbecke bekannt gemacht. Der Beschluss, die Unterlagen und die Umweltverträglichkeitsstudie liegen vom 12. bis 25. September für zwei Wochen in den Räumlichkeiten der Gemeinde Kalletal sowie in den Städten Porta Westfalica und Rinteln während der allgemeinen Öffnungszeiten zur Einsicht aus.

Parallel dazu werden die Unterlagen auch im Internet zur Einsichtnahme bereitgestellt. Nach der Auslegung beginnt eine einmonatige Klagefrist, innerhalb derer die Beschlüsse vor dem Verwaltungsgericht Minden angefochten werden können.

Details zum Projekt

Die H. Eggersmann GmbH & Co. KG hatte im Mai 2017 bei der Bezirksregierung Detmold die Durchführung eines Planfeststellungsverfahrens beantragt.

Beabsichtigt ist die Erschließung eines Kiesabbaugebietes mit einer Gesamtfläche von etwa 27,8 Hektar in Kalletal-Stemmen. Die Konzeption sieht eine Nassabbaggerung unter Einsatz eines Eimerkettenbaggers ohne Vorbrecher vor. Das abgebaute Material wird an Ort und Stelle auf Schuten verladen. Nach Abschluss des Ladevorgangs erfolgt die Koppelung zu einem Schiffsverband und der Transport zum bestehenden Werksgelände in der Gemarkung Varenholz. Für die dortige Herstellung einer Weseranbindung musste, so die Bezirksregierung, die bereits genehmigte Rekultivierung geändert werden.