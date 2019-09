Von Reiner Toppmöller

Am 16. April 1969 wurde der Gemeindesportverband gegründet, blickte der Vorsitzende Uwe Küster zurück. »In den Jahren danach gab es nur drei Vorsitzende: Werner Dalbke, Wolfgang Hömer und mich. Das spricht für eine gewisse Kontinuität des Verbandes, der sich als Bindeglied zur Politik und Ansprechpartner für alle Vereine im Kalletal sieht«, sagte er in seiner Begrüßungsansprache. Er bedauerte aber auch, dass der Anteil des einstigen Hauptsports, des Fußballs, immer rückläufiger sei. Allerdings, so freute er sich, gebe es im Kalletal aber immer noch einen Sportlerball. »Das ist längst nicht mehr überall so«, sagte Küster. Dann kündigte er an, im nächsten Jahr, nach 20 Jahren als Vorsitzender, nicht wieder anzutreten.

Lob der Ehrenamtler

Bürgermeister Mario Hecker begrüßte in seiner Ansprache, dass es bei den Kalletaler Vereinen immer neue Breitensportangebote gebe. Vor allem lobte er das ehrenamtlich Engagement der Trainer und Verantwortlichen in den Vereinen. Als Geschenk hatte der Bürgermeister eine Torwand mitgebracht und forderte sowohl Landrat Dr. Axel Lehmann als auch den anwesenden Spielführer des TBV Lemgo, Andrej Kogut, zu einem sportlichen Duell heraus.

Der Landrat bezeichnete die Arbeit des Kalletaler GSV als immer wieder wegweisend. Als ältester Gemeindesportverband sei er unter anderem schon 2004 mit dem »Pakt für den Sport« richtungsweisend auch für den Kreis gewesen. Wilfried Starke, Vorsitzender des Kreissportbundes, der mit 416 Vereinen 116.000 Mitglieder in Lippe vertritt, hob hervor, dass 43 Prozent und damit fast jeder zweite Kalletaler Bürger in einem Sportverein angemeldet ist. Er wies auf das aktuelle »Moderne Sportstätten 2022«-Programm hin, und dass der Gemeindesportverband auch hier ein großes Mitspracherecht habe, wenn es beispielsweise um Kunstrasenplätze gehe.

Verdiente Mitglieder ausgezeichnet

Dann überreichte er zusammen mit Uwe Küster die Goldene Verdienstnadel des Kreissportbundes an Cornelia Rehse aus Langenholzhausen und Rainer Dubbert aus Talle für langjähriges ehrenamtliches Engagement. Auch der Gemeindesportbund- Vorsitzende erhielt von ihm später noch die Goldene Ehrennadel. Der GSV zeichnete an diesem Abend folgende Mitglieder mit seiner Silbernen Nadel aus: Lisa Lösch, Miriam Schneider, Horst Dieter Ney, Günter Busse Wolfgang Schilling, Waldemar Peters, Marc Schlüter, Antje Stock, Marga Gunther, Ute Schütter, Herbert Wallenstein, Harald Schwerhöhe, Jörg Peterding, Rainer Bangemann, Carsten Menzel, Rolf Stock und Hans-Ulrich Klose. Mit der Goldenen Nadel des GSV wurden Waltraud Teich und Regina Krüger ausgezeichnet. Alle Genannten erhielten ihre Auszeichnungen für ihr besonderes ehrenamtliches und langes Engagement. Erstmals zeichnete der GSV auch eine Gruppe aus: Die Sportaktivgruppe aus Langenholzhausen, die sich 1986 gegründet hatte und seit 1992 aktiv tätig ist.

Remis an der Torwand

Hans-Ulrich Klose brachte sich in den Abend noch mit einem Bildvortrag aus vergangenen Tagen ein. Das Torwandschießen zwischen dem Landrat, dem Bürgermeister, dem Lemgoer Spielführer und dem Vorsitzenden des GSV ging schließlich unentschieden aus.