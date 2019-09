Kalletal (WB/rto). Das »Atelier für ganzheitliche Lern- und Entwicklungsbegleitung, Feinmotorik und Graphomotorik, Kreativität und Spiel« ist im »DORF+punkt« in der alten Schule in Langenholzhausen eröffnet worden.

Petra Noltensmeier übt hier neben der neuen Arztpraxis unter dem Namen »Lern-Spiel-Zeit« zukünftig ihre Tätigkeit aus. Petra Noltensmeier ist Inklusionspädagogin und gibt Förderunterricht an einer Grundschule in Lemgo.

In ihren neuen Räumlichkeiten bietet sie Hilfe zur Lernförderung und Lerntraining an. Geplant sind auch Kreativkurse, auch für Eltern. Zur Eröffnung überbrachte Bürgermeister Mario Hecker zusammen mit den örtlichen Ratsvertretern die besten Wünsche des Rates.

Schreiben der Kassenärztlichen Vereinigung

Dabei teilte er mit, dass er ein Schreiben der Kassenärztlichen Vereinigung bekommen habe. Darin teilt die Vereinigung mit, dass sich auf Grund der Ansiedlung der Ärztin die hausärztliche Versorgung in Kalletal zunächst stabilisieren konnte und daher eine weitere Förderfähigkeit zunächst nicht mehr gegeben sei. Grund ist, dass die Ärztin in Langenholzhausen auf Fördermittel der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) zurückgreifen konnte. Das Schreiben, so der Bürgermeister weiter, bedeute aber nicht, den Ausschluss einer erneuten Förderfähigkeit bei Eintritt einer Verschlechterung der Versorgungssituation im Kalletal. Hecker: »Im Ergebnis bedeutet dies, dass Rat und Verwaltung hier ihre Hausaufgaben gemacht haben«. Im Gebäude der Alten Schule ist jetzt noch Platz für eine Physiotherapie-Praxis.