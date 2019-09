Kalletal (WB/jg). In Teilen der Gemeinde Kalletal sind am Mittwoch Festnetz-Telefonie und Internet komplett ausgefallen. Auch der Notruf 112 und 110 funktioniert nicht über das Festnetz. Das Handynetz ist nicht betroffen.

Ab etwa 13.30 Uhr ging in mehreren Ortsteilen gar nichts mehr. Betroffen von der Störung war auch die Gemeindeverwaltung in Hohenhausen. Bürgermeister Mario Hecker am späten Nachmittag: »Das Kalletal liegt digital weitestgehend auf Eis.« Eine Glasfaserleitung in der Hohenhausener Straße ist beschädigt worden.

Nach vorliegenden Informationen habe die Telekom seit Bekanntwerden der Störung intensiv an einer Schadensbehebung gearbeitet. Weil der Notruf ausgefallen sei, wollte der Bürgermeister am frühen Abend den Bevölkerungsschutz des Kreises Lippe kontaktieren.

Wie lange die Störung anhält, ist derzeit noch unklar.

Um 18.01 Uhr informierte der Kreis Lippe über die Notfall-App Katwarn über den Notrufausfall: »Durch eine Störung im Netz der Telekom kommt es im Vorwahlbereich Kalletal 05264 in einigen Ortsteilen zum Ausfall der Telefonie. Dadurch kann auch der Notruf 112 und 110 in diesen Ortsteilen nicht vom Festnetz gewählt werden. Das Mobilfunknetz ist von dieser Störung NICHT betroffen. Im Notfall sollte daher ein Notruf, soweit möglich, über ein Handy abgesetzt werden.

Zusätzlich sind auch in den betreffenden Ortsteilen bis auf Weiteres die Feuerwehrgerätehäuser zur Entgegennahme von Hilfeersuchen besetzt. Bitte informieren Sie auch Ihre Nachbar*innen, insbesondere wenn diese z.B. auf besondere Hilfe angewiesen sind oder z.B. gehörlos sind.«