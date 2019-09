Als Referentin konnte Johanna Pankoke gewonnen werden. Die 32-Jährige ist Wirtschaftsjuristin beim Unternehmen PreZero, das zur Schwarze Gruppe(Lidl/Kaufland) gehört und den Entsorger Tönsmeier in Porta Westfalica übernommen hat.

Die Referentin erläuterte zunächst, wie vernünftige Mülltrennung funktioniert und was mit dem getrennten Müll passiert. Dabei klärte sie über die Wiederverwertung auf. Nach ihren Angaben lag allein der Verpackungsmüll pro Kopf im Jahr 2016 bei 220,5 Kilogramm, Tendenz steigend. »Daran müssen wir arbeiten.«

Stufenweise Abfallentsorgung

Die Entsorgung in Deutschland sei in Stufen aufgebaut, so die Referentin: Erste Stufe sei die Abfallvermeidung, danach folge die Wiederverwertung und das Recycling von Wertstoffen. Am Ende stehe danach die Beseitigung. »Da in allen Bereichen immer hochwertigere Stoffe eingesetzt werden, ist deren Rückgewinnung in Zukunft immer wichtiger«, sagte Johanna Pankoke. Am Ende ihres Vortages räumte sie noch mit sogenannten Müllmythen auf. »Es stimmt nicht, dass am Ende sowieso alles zusammen gekippt wird. So könnte kein Entsorger wirtschaftlich überleben. Die Wertstoffsortierung ist enorm wichtig. Volle gelbe Säcke werden nicht verbrannt. Verbrannt wird nur Restmüll und daraus wird dann ja auch wieder neue Energie, zum Beispiel für Wärme. Die Glassortierung nach Farben macht deshalb Sinn, weil daraus später auch wieder unterschiedlich farbiges neues Glas gefertigt wird. Und bitte spülen Sie ihre Joghurtbecher nicht extra aus, das machen wir bei der Entsorgung«, so die Referentin. Anlässlich des Vortrags hatten die Landfrauen umweltfreundliche Alternativen für den Haushalt hergestellt. Dazu gehörten unter anderem Putzpads aber auch Einkaufnetze als alternativen zur Plastiktüte.