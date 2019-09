Kalletal (WB). Alle Kinder, die in der Zeit vom 1. Oktober 2013 bis einschließlich 30. September 2014 geboren wurden, werden am 1. August 2020 schulpflichtig und müssen von ihren Erziehungsberechtigten zum Schulbesuch angemeldet werden. Auf diese gesetzliche Regelung weist die Gemeindeverwaltung hin.

Die Schulpflicht erstreckt sich ebenso auf die Kinder, die bisher vom Schulbesuch zurückgestellt wurden. Außerdem kann für Kinder, die ab dem 1. Oktober 2014 geboren sind, ein Antrag auf vorzeitige Einschulung bei der gewünschten Grundschule gestellt werden. Für eine Aufnahme ist die so genannte Schulfähigkeit des Kindes erforderlich. Die Entscheidung über die vorzeitige Einschulung trifft die Schulleitung unter Berücksichtigung eines schulärztlichen Gutachtens.

Freie Wahl der Schule

Nach den Bestimmungen des Schulgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen können die Eltern frei wählen, an welcher Grundschule sie ihr Kind anmelden möchten. Im Kalletal haben die Eltern die Wahl zwischen folgenden Grundschulen: Grundschule Hohenhausen, Hohle Straße 5, Kalletal-Hohenhausen, Telefon 05264/6477-10; Schule Am Teimer, Am Teimer 5, Kalletal-Bavenhausen, Telefon 05264/9732; Grundschule Am Habichtsberg, An der Heide 6, Kalletal-Langenholzhausen, Telefon 05264/8142.

Bei der Entscheidung, welche Schule besucht werden soll, sei zu berücksichtigen, dass jede Grundschule nur eine festgelegte Anzahl von Plätzen habe. Die Schule müsse vorrangig Kinder aufnehmen, für die sie die nächstgelegene Schule ist.

Nächstgelegene Schule ist für die Kinder aus folgenden Ortsteilen jeweils: Grundschule Hohenhausen Hohenhausen: Asendorf, Bentorf, Brosen, Harkemissen, Westorf; Schule Am Teimer: Talle, Osterhagen, Röntorf, Bavenhausen, Rentorf, Huxol, Waterloo, Lüdenhausen, Niedermeien, Henstorf; Grundschule Am Habichtsberg Langenholzhausen, Heidelbeck, Kalldorf, Erder, Stemmen, Varenholz.

Anmeldetermine

Die Anmeldetermine sind an den Kalletaler Grundschulen an folgenden Tagen vorgesehen:

Montag, 7. Oktober, bis Mittwoch, 9. Oktober, jeweils in der Zeit von 8 bis 12 Uhr; am Mittwoch, 9. Oktober, außerdem von 16 bis 17 Uhr.

Die Erziehungsberechtigten sollen zur Anmeldung der Kinder die Geburtsurkunde oder das Familienstammbuch sowie die Einladungskarte, die ihnen von der nächstgelegenen Schule zugesandt wurde, mitbringen. Auf den Einladungskarten sind von den Schulleitungen die konkreten Uhrzeiten angegeben. Eltern, die ihre Kinder auf Antrag einschulen lassen möchten, müssen sich ebenfalls innerhalb des genannten Zeitraumes bei der jeweiligen Schule einen Termin zur Anmeldung geben lassen.

Falls die Erziehungsberechtigten für ihr Kind nicht den Besuch der nächstgelegenen, sondern den einer anderen Kalletaler Grundschule wünschen, muss das Kind bei der gewünschten Grundschule angemeldet werden. Dazu muss der auf der Einladungskarte genannte Termin abgesagt und ein neuer Termin direkt bei der gewählten Grundschule vereinbart werden. Bei der Anmeldung ist in diesem Fall vorsorglich eine weitere Grundschule als Zweitwunsch zu benennen, da Aufnahmen an der nicht nächstgelegenen Schule nur im Rahmen der vorhandenen Kapazität erfolgen können. Eine Anmeldung darf nur an einer Grundschule erfolgen.

Fahrtkosten, Fahrtzeiten

Bei der Entscheidung über den Besuch einer anderen als der nächstgelegenen Grundschule sind auch die Faktoren Fahrkosten sowie Fahrzeiten zu beachten. Nach der Schülerfahrkostenverordnung werden Fahrkosten vom Schulträger nur bis zur Höhe des Betrages übernommen, der beim Besuch der nächstgelegenen öffentlichen Schule anfallen würde. Ist der Schulweg in der Primarstufe in der einfachen Entfernung zur nächstgelegenen Schule 2 Kilometer und kürzer, besteht kein Anspruch auf Fahrkostenübernahme mit der Folge, dass bei einem Besuch einer anderen als der nächstgelegenen Schule trotz der weiteren Entfernung keine Fahrkosten gewährt werden. Außerdem sei der Fahrplan der Busse auf die Unterrichtszeiten der nächstgelegenen Grundschule abgestimmt, so dass es beim Besuch einer anderen Schule zu längeren Beförderungszeiten kommen könne.