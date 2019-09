Kalletal (WB/rto), Nach der ersten Gala vor zwei Jahren findet nun am kommenden Wochenende, am 28. und 29. September, die zweite »Große Gala« vom Annika Otto und ihrer Tanzschule »dance & arts« statt. Das Motto der Veranstaltung heißt »Farbenspiel der Tänze«.

An diesem Terminen wird die Tanzlehrerin gemeinsam mit tatkräftiger Unterstützung von Vanessa Luckau zeigen, was in ihren Schülerinnen steckt. Wieder werden etwa 100 Schülerinnen das Publikum in die bunte und verführerische Welt des Tanzes entführen.

Die Tänzerinnen zeigen unter anderem Ausschnitte aus »Alice im Wunderland«, »Fluch der Karibik«, »Schwanensee«, »Aladdin«. Außerdem tanzen sie zu kubanischen Klängen sowie zu Hits aus »Dirty Dancing«. Annika Otto: »Wir freuen uns riesig auf dieses wunderschöne Event.«

Gala findet im MWG in Lemgo statt

Wegen der andauernden Umbaumaßnahmen in der Gemeinschaftsschule findet die Gala allerdings wieder nicht im Kalletal statt. Zum zweiten Mal bringt die Kalletalerin ihre Show im Marianne-Weber-Gymnasium in Lemgo auf die Bühne. Begonnen wird am Samstag um 18 Uhr und am Sonntag um 16 Uhr.

Alle Szenen werden mit farbenfrohen Kostümen untermalt, die teils aus dem alten Fundus sind, aber auch selbst neu angefertigt wurden.

Der Eintritt zur Gala kostet für Erwachsene 14 beziehungsweise 16 Euro, Kinder bis 12 Jahren bezahlen 12 Euro. Karten gibt es noch im Tanzstudio von Montag bis Donnerstag von 16 bis 18 Uhr, Restkarten auch an der Abendkasse. Annika Otto bittet um Verständnis, dass es keine Reservierungen gibt.