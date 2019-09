Von Jürgen Gebhard

Kalletal (WB). Im Kalletal ist einiges in Bewegung. »Ein Gemeinschaftswerk von Politik und Verwaltung«, sagt Bürgermeister Mario Hecker. Die Fachbereichsleiter geben einen Überblick über die aktuellen Entwicklungen in ihren Ressorts. Heute die erste Folge:

Bildung, Jugend, Kultur, Freizeit und Sport

Fachbereichsleiter Olaf Kapelle : Die Digitalisierung in den Schulen der Gemeinde ist weiter vorangebracht worden. Grundlage ist der mit den Schulen erarbeitete Medien-Entwicklungsplan . Alle Schulen sind verkabelt und seit dem Sommer komplett mit WLAN ausgerüstet worden. Die ersten 120 mobilen Endgeräte wurden angeschafft: »Wir gehen davon aus, dass in der Jacobi-Schule am Ende jede Schüler ein Endgerät haben wird. Bei den Grundschulen wird es ein Gerät für zwei Schüler geben.«

Bei den drei kommunalen Kindergärten ist der Personalschlüssel erhöht worden. »Dadurch haben wir eine bessere Betreuungsquote und endlich auch Zeiten für Fortbildungen«, stellt der Fachbereichsleiter fest. Ab 2020 soll in den Haushalten Geld für die laufende bauliche Unterhaltung der Kitas eingestellt werden.

An der neuen Weserfähre sind gerade auf Veltheimer Seite die Uferzugänge in Ordnung gebracht worden, bis Ende Oktober werden diese Arbeiten auch auf Varenholzer Seite erledigt.

Die Gemeinde Kalletal hat einen Pakt für den Sport beschlossen, um eine Verlässlichkeit für Gemeinde und Vereine zu erreichen. »Wir haben Sportförderrichtlinien und sind jetzt dabei, ein Sportstätten-Entwicklungskonzept zu erstellen.«

Dieses Konzept werde konkrete Aussagen über die Ausstattung aller Sportstätten enthalten – einschließlich des Freibads am Römerweg in Hohenhausen. Es werde auch aufzeigen, wie die Vereine die Sportstätten nutzen und welche Wünsche sie haben. »Wenn das Sportstätten-Entwicklungskonzept fertig ist, werden wir uns mit den Sportvereinen und dem Gemeindesportverband zusammen. Wir wollen gemeinsam erarbeiten, wie es in den nächsten Jahren mit dem Sport im Kalletal aussehen könnte.« Der Prozess sei ergebnisoffen. Olaf Kapelle: »Verschiedene Ergebnisse sind möglich. Zum Beispiel: Wir bauen einen Kunstrasenplatz, wir konzentrieren uns auf drei Naturrasenplätze oder auch wir lassen alles, so wie es ist.«

Der Bereich Tourismus und Wandern sei nach der Einstellung von Corinna Will (im Jahr 2017) gut vorangekommen. Die Gemeinde organisiert jetzt regelmäßige Wanderungen.

Ein anderes Beispiel seien die sehr gut angenommenen Vorträge »Kalletaler Reiseschätze«. Die verschiedenen Wanderwege und auch die Beschilderung werden kontinuierlich kontrolliert und in Ordnung gebracht.

Die Schulsozialarbeit ist ausgebaut worden. Mittlerweile gibt es Schulsozialarbeiter nicht nur für die Jacobi-Schule, sondern auch für die Grundschulen.