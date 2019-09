Das alte Verwaltungsgebäude in Hohenhausen. Foto: Jürgen Gebhard

Von Jürgen Gebhard

Kalletal (WB). Im Kalletal ist einiges in Bewegung. Die Fachbereichsleiter geben einen Überblick über die aktuelle Entwicklung. Heute der dritte und letzte Teil der Serie:

Finanzen

Kämmerer und allgemeiner Vertreter Jens Hankemeier: Zu seinen Aufgaben gehört es, die Finanzierung der Projekte sicherzustellen. Seine Kollegen in den verschiedenen Fachbereichen seien »ziemlich gut« darin, Fördermittel zu akquirieren. »Ohne die vielen Fördermittel , wäre vieles gar nicht machbar gewesen«, stellt er fest.

Die Gemeinde Kalletal ist seit dem Jahr 2010 Haushaltssicherungskommune . Hankemeier: »Das macht unsere Arbeit nicht einfacher. Andererseits sind die Förderquoten oft etwas höher – im Normalfall sind das zehn Prozent mehr.«

Die Gemeinde Kalletal habe in den vergangenen Jahren Häuser verkauft und sich so von »kostenintensiven« Objekten getrennt: Die frühere Flüchtlingsunterkunft Fohlenhof ist versteigert, die alte Schule in Hohenhausen verkauft worden: »Aus städtebaulicher Sicht ist das ein echter Glücksfall für den Ortskern.«

Die Gemeinde ist dabei, in Echternhagen neue Gewerbebetriebe anzusiedeln – auch, um die Gewerbesteuer-Einnahmen zu verbessern. Es gebe dort derzeit noch freie Flächen.

Jens Hankemeier geht davon aus, dass die kommenden Jahre »magerer« werden: »Unsere Steuereinnahmen werden nicht mehr so sprudeln. Die Schlüsselzuweisungen werden runter gehen. Wir können davon ausgehen, dass wir demnächst eine höhere Kreisumlage zahlen müssen.«

Gleichstellung

Gleichstellungsbeauftragte Sabine Kregel-Richert ist für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinde Kalletal zuständig. Das betriebliche Gesundheitsmanagement wird aktuell eingeführt. die Einführung eines betrieblichen Eingliederungsmanagement steht gerade auf der Agenda.

Frauen seien im Rathaus nicht in der Minderheit, mit der Besetzung von Ewa Hermann als Bauamtsleiterin sei ein erster guter Schritt auch auf Führungsebene vollzogen worden, der sich bei zukünftiger Vakanz einer Fachbereichsleiterposition gerne fortsetzen dürfe.

Bürgermeister

Mario Hecker sagt, dass d ie Gemeinde finanziell allmählich »Licht am Ende des Tunnels sehe: »Die Jahresergebnisse für 2017 und 2018 werden deutlich positiv ausfallen.« Dadurch dürften allerdings keine Begehrlichkeiten geweckt werden, stellt er fest. Mit Blick auf die konjunkturellen Aussichten sei es erforderlich, Geld für schlechte Zeiten zurückzulegen: »Die Politik im Kalletal hat in den vergangenen Jahren gute Entscheidungen getroffen und meine Kollegen haben das gut umgesetzt. Dafür sage ich Dankeschön.«