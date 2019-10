Die Kalletaler Jacobischüler und ihre Austauschpartner in Litauen.

Auch der diesjährige Schüleraustausch der Jacobischule Kalletal mit dem Gymnasium in Vievis, der finanziell von der Stiftung West-Östlichen Begegnung unterstützt wird, begann mit einer langen Überfahrt. Aber zu sehen, wie die Schülerinnen und Schüler in Litauen in der Schule arbeiten, war auch spannend.

So gibt es dort das Lehrerraum-Prinzip, das heißt, alle Schüler wechseln für jedes Fach den Raum und es gibt keinen gemeinsamen Klassenraum für die Schüler. Dafür gibt es aber eine große Mensa, in der jeden Tag von einer eigens dafür angestellten Köchin gekocht wird, es gibt eine gut ausgestattete Leihbibliothek, in der man auch zu Sachthemen Bücher bekommt und die Schule verfügt sogar über eine eigene Krankenschwester mit Krankenzimmer.

Besuch im Hexenwald

Dem Schulbesuch folgten viele Besichtigungen gemeinsam mit den Austauschpartnern, die das Lipperland bereits im April besucht hatten. Besonders die Hauptstädte, die häufig in der Geschichte Litauens wechselten, standen im Fokus. Mit dabei waren die ersten Siedlungen auf aufgeschütteten Erdhügeln aus dem Mittelalter in Kernave, die Wasserburg Trakai, zu deren Blütezeit das litauische Reich bis zum schwarzen Meer reichte und die Hauptstadt Vilnius.

Auch ein Besuch im Hexenwald mit vielen geschnitzten Figuren aus der Märchenwelt sowie einige Tage an der Ostsee waren im Programm. Trotz der Wanderungen und der strapaziösen Überfahrt waren sich die Teilnehmer einig, dass es die Reise wert war und allen gefallen hat.