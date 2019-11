Von Jürgen Gebhard und Reiner Toppmöller

Kalletal (WB). Die Poststelle im Edeka-Markt Röthemeier in Hohenhausen schließt am 24. Februar. Ab dem 25. Februar werden die Postdienstleistungen rund um Briefe und Pakete in der OIL-Tankstelle von Holger Ehm angeboten. Die Dienstleistungen der Postbank stehen am neuen Standort nicht mehr zur Verfügung.