Auf Einladung der Stiftung »Für Lippe« führt Putschies nun zehn Lesungen an lippischen Kitas durch. Sie kommt auch ins Kalletal. Tatsächlich hat Putschies das flauschige Kuscheltier damals nicht selbst gefertigt. Es war ihr Freund, der das Schwein in der Schule genäht und danach über so viele Jahre aufbewahrt hat.

Da die Jungautorin gern Geschichten schreibt, bot das ursprünglich »Das Schwein« genannte Kuscheltier dazu einen passenden Anlass. So entstanden die ersten Geschichten rund um »Hansi Heldenschwein«, der in seinem Zuhause, dem »Seerosen-Kindergarten«, immer ein offenes Ohr für seine tierischen und menschlichen Freunde hat. Zu jeder Geschichte gibt es Illustrationen, die die Management-Studentin selbst gezeichnet hat.

Lesereise durch Lippe

Für die Lesereise durch Lippe hat die junge Autorin extra eine neue Hansi-Geschichte geschrieben: »Es geht um einen Dieb von Schokokeksen, den die beiden Freunde Nora und Bo mit der Hilfe von Hansi Heldenschwein entlarven wollen«, verrät Putschies. Dabei treffen die Protagonisten auf zahlreiche Tiere, bis sie dann endlich den wahren Keksdieb erwischen.

»Neben einer generell süßen Geschichte lernen die vier bis sechs Jahre alten Kinder Tiere und ihre bevorzugte Nahrung kennen«, berichtet Marie-Theres Horowski begeistert. Sie ist Projektleiterin bei der Stiftung »Für Lippe«. Um die Sinne der Kinder anzusprechen, bringt die Autorin auch Gegenstände mit, unter anderem eine Feder und eine Möhre, die von den Kindern inspiziert werden können.

Bewerbung um Lesung

Die lippischen Kitas konnten sich um eine Lesung mit »Hansi Heldenschwein« bewerben. »Es galt in Kurzform darzulegen, in welcher Form sich die Einrichtung bereits mit der Sprach- und Leseförderung auseinandersetzt und wie sie die Lesung in ihr Kita-Programm einbinden möchte«, sagt Horowski.

Zehn Kitas wurden ausgewählt, dazu zählen die »Villa Kunterbunt« in Lemgo-Leese, das Evangelische Familienzentrum Pivitsheide »Kita Regenbogen«, die AWO-Kita Lindenstraße in Lage, die »Kita Elkenbrede« in Bad Salzuflen, die »August-Hermann-Francke-Kita« in Lage, der Kindergarten Voßheide »Villa Wirbelwind« in Lemgo, die »Kita Klüt« und die »Kita Hörstmar«, die »Kita Senfkorn« in Detmold und die »Kita Zwergenhaus« in Kalletal.

Im Anschluss an ihre interaktive Lesung basteln die Kinder gemeinsam mit der Autorin, den Erzieherinnen sowie anwesenden Eltern ein Hansi-Buch, um eine Erinnerung mitzunehmen und die Geschichte jederzeit wieder hervorholen zu können.

Horowski: »Alle Hansi-Geschichten finden sich auch auf der extra dafür eingerichteten Internetseite, sodass sich die Erzieher ›Hansi Heldenschwein‹ weiterhin selbst in die Kita holen können.«