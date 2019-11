Von Reiner Toppmöller

Die Lebensmittelspende, unter anderem für die bedürftigen Familien aus dem Einzugsbereich der Kalletaler Tafel, resultieren aus einer Aktion der Rewe-Gruppe. Sie konnten jetzt Mitglieder der Ostlippischen Tafel für Dörentrup und Kalletal entgegennehmen. Bei der Aktion, die auch in den Geschäften der Brüder Eduard und Alexander Schulz in Lemgo-Entrup und am Steinweg durchgeführt wurde, konnten die Kunden eine Tüte im Wert von 5,50 Euro mit Lebensmittel füllen, mussten jedoch nur 5 Euro bezahlen. Nachträglich wurden die Tüten von Eduard Schulz noch mit weiteren Lebensmitteln aufgefüllt. Die beiden Geschäfte in der Alten Hansestadt werden von den Ausgabestellen der Ostlippischen Tafel je einmal wöchentlich angefahren.

Die Lebensmittel-Spendenaktion, die insgesamt 14 Tage dauert, wird jetzt schon zum fünften Mal durchgeführt. Von der Ausgabestelle in Kalletal-Hohenhausen werden derzeit insgesamt 60 Bedarfsgemeinschaften mit etwa 120 Bedürftigen betreut.