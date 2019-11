Neben Brakhage traten auch Patrick Strate (Kassierer) und Jan Fleischfresser (Schriftführer) nicht mehr an. Karl Seidens kandidierte erneut als stellvertretender Vorsitzender. Neu gewählt wurde Armin Schröder als Vorsitzender. Er wird unterstützt von dem neuen Kassierer Julian Knaup, dem Schriftführer Johannes Rosenhäger und Jan-Henrik Dietz als Beisitzer.

Dank an die Mitglieder

»Ich danke den Mitgliedern für das Vertrauen und freue mich auf die Arbeit mit dem neuen Team.« verkündete der neu gewählte Vorsitzende Armin Schröder. Lars Brakhage erklärte: »Wir haben in den vergangenen Jahren viel Neues angestoßen und alte Pfade verlassen. Bewährtes aber stets fortgesetzt. Für diese Möglichkeiten sind wir dem Verein aber auch den Einwohnern sehr dankbar. Nach einer solchen Zeit ist aber auch einmal ein Wechsel an der Spitze erforderlich.«

Durch die Kontinuität der Mitarbeit von Karl Seidens, bleibt viel Wissen dem neuen Vorstand erhalten. »Natürlich sind wir bei Fragen immer zur Stelle und helfen euch gern!«, ergänzte der scheidende Vorsitzende Lars Brakhage.

Gleiches gilt für Patrick Strate und Jan Fleischfresser, die an anderer Stelle mit weiteren Aufgaben dem Dorf erhalten bleiben. Die erste »Feuerprobe« hat der neue Vorstand schon am kammenden Wochenende. Denn am Samstag, 23 November, beginnt um 14 Uhr der Weihnachtsmarkt in der Dorfmitte von Lüdenhausen.