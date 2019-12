Von Reiner Toppmöller

Kalletal (WB), Seit nunmehr acht Jahren kann Andreas Hellmich, Geschäftsführer des Edeka-Marktes in Hohenhausen, die gespendeten Pfandcoupons seiner Kunden nehmen, um damit die Ausgabestelle der Nordlippischen Tafel in Hohenhausen zu unterstützen. Wie jedes Jahr kommen so, plus der Aufstockung durch den Mark, wieder für etwa 400 Euro Lebensmittel für die Weihnachtsausgabe zusammen.