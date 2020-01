Von Reiner Toppmöller

In diesem Jahr hoffen die Broser Ziegler auf mehr gemeinsame Fußballfreude bei der EM und wollen das erfolgreiche Public-Viewing-Konzept vom vergangenen Jahr wiederholen. Das haben sie in ihrer Jahreshauptversammlung beschlossen.

Weitere Veranstaltungen, wie die Winterwanderung am 15. Februar und der Familientag am 1. Mai oder das Sommerfest am 8. August, das Weihnachtsbaumaufstellen, die Seniorenfeier und die Weihnachtsfeier am Jahresende, sollen das Vereinsjahr abrunden. Das berichtete der Vorsitzende der Ziegler, Björn Sasse.

50 Mitglieder anwesend

Bevor der Vorstand in der Versammlung von den 50 anwesenden Mitgliedern entlastet wurde, wurden noch Günter Rügge und Wernfried Wegener nach Erreichen der Altersgrenze von 65 Jahren zu Ehrenmitgliedern ernannt. Wernfried Wegener ist seit dem Jahr 1978 bei den Zieglern und war von 1987 bis 1996 zweiter Kassierer. Seit dem Jahr 1997 ist er im Vorstand als Kassierer tätig.

Gerd Korf und Detlev Schulte wurden ebenfalls geehrt. Sie sind seit 25 Jahren im Verein.

Der Zieglerverein Brosen hat in diesem Jahr sechs neue Mitglieder gewonnen und jetzt 151 Mitglieder, davon sind 32 Ehrenmitglieder.