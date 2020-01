Von Reiner Toppmöller

Kalletal (WB). Der Heimatverein Erder feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen. Die Feierlichkeiten werden in der Zeit von 28. bis 30. August stattfinden. In der sehr gut besuchten Jahreshauptversammlung wurden bereits zum Auftakt des Jubiläumsjahres die zahlreichen Ehrungen für langjährige Mitgliedschaften vorgenommen.