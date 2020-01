Im Jahr 2021 feiert Talle sein 800-Jähriges Dorfjubiläum. Anlass genug für die Vereinsgemeinschaft, zu einem Dorf-Gespräch einzuladen. Etwa 90 Gäste waren der Einladung gefolgt, um sich gleichzeitig auch über die Kalletaler Finanzen und Gemeinde-Projekte zu informieren. Bürgermeister Mario Hecker, Ute Seidemann vom Bauamt und Kämmerer Jens Hankemeier hatten nach Terminen in Langenholzhausen, Westorf und Bentorf nun für dieses vierte Gespräch Talle besucht.

Dorferneuerungsprogramm

„Rat und Verwaltung haben in den vergangenen Jahren viel getan und investiert um die Gemeinde liebens- und lebenswert zu gestalten“, sagte der Bürgermeister zu Beginn seines umfangreichen Vortrags. Er berichtete über das Dorferneuerungsprogramm NRW und weitere Fördermöglichkeiten, die in Anspruch genommen werden konnten. Jens Hankemeier referierte über den erfolgreichen Weg aus dem Haushaltssicherungskonzept. Allerdings bedeute dies auch, dass künftig die Zuschüsse nicht mehr so fließen würden. Er rechne mit einem Rückgang von etwa 20 Prozent pro Projekt.

Ute Seidemann gab Sachstandsberichte zur Erneuerung des Berggartens und des Kirchhofes. Zusätzlich hatten die Gemeindevertreter Tipps für die Vereine mitgebracht, an welche Förderungen des Heimatministeriums sie gelangen könnten.

Rainer Dubbert berichtete abschließend noch über die Vorbereitung zur Taller 800-Jahr-Feier in nächsten Jahr.