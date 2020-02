Die Volksbank-Filiale in Langenholzhausen wird zum April in eine reine SB-Stelle umgebaut. Dann verbleiben nur die Selbstbedienungs-Automaten.

Kalletal (WB/bu). Die Volksbank Bad Salzuflen wird ihre Fliliale im Kalletaler Ortsteil Langenholzhausen zum April in eine reine SB-Stelle umwandeln. Betroffen sind außerdem fünf weitere Filialen in Lippe. Das hat Christian Keller, Marketing-Leiter der Bad Salzufler Hauptstelle, am Freitag auf Anfrage bestätigt.

In einer entsprechenden Mitteilung des Unternehmens haben Vorstandssprecher Matthias Kruse und Vorstand Richard Christophelsmeier diesen Schritt erläutert: Die Volksbank Bad Salzuflen passe zum 1. April 2020 ihr Leistungsangebot an und orientiere sich dabei noch stärker an der Nachfrage ihrer Kunden. So würden längere Beratungszeiten bis in die Abendstunden hinein angeboten. Gleichzeitig reduziere die Bank die Servicezeiten am Schalter. Ein weiterer Baustein der Zukunftsstrategie der Bank sei die Optimierung des Geschäftsstellennetzes. So würden einige Standorte in reine Selbstbedienungs-Geschäftsstellen umgebaut, heißt es dort.

Kräfte-Bündelung

Um das erweiterte Beratungsangebot auch personell umsetzen zu können, bündele die Volksbank ihre Kräfte. So würden die kleineren und vergleichsweise schwächer frequentierten Geschäftsstellen in Almena, Asemissen, Holzhausen, Kirchheide, Langenholzhausen und Wüsten in reine SB-Stellen umgewandelt. In den verbleibenden größeren Beratungscentern biete die Bank ihren Kunden künftig verstärkt alle relevanten Beratungs- und Serviceangebote an – darunter auch Baufinanzierungen und umfassende Anlageberatungen sowie die gesamte Angebotspalette der genossenschaftlichen Verbundpartner, wie der Bausparkasse Schwäbisch-Hall, der R+V Versicherung oder der Union Investment.

Die von der Umstellung auf SB-Betrieb betroffenen Kunden erhielten rechtzeitig eine Information darüber, in welcher nahegelegenen Geschäftsstelle sie ihren gewohnten, persönlichen Betreuer erreichen können. „Die persönliche Beratung in der Nähe bleibt unser Versprechen an unsere Kunden“, so Richard Christophelsmeier.

Kundenverhalten

„Ziel ist es, die Volksbank zukunftsorientiert und wettbewerbsfähig aufzustellen“, erklärt Vorstandssprecher Matthias Kruse die geplanten Maßnahmen. „Dabei ist die Sicht unserer Kunden wichtig. Unsere umfassenden Analysen des Nutzungsverhaltens haben gezeigt, dass bereits heute ein Großteil unserer Dienstleistungen über alternative Kontaktwege wie Onlinebanking, unsere Banking-App sowie im SB-Bereich unserer Geschäftsstellen abgewickelt wird. Zudem nutzen mittlerweile viele Menschen die Möglichkeit, sich alternativ an der Supermarktkasse Bargeld auszahlen zu lassen“, so Kruse.

„Die Online-Geschäftsstelle ist unsere meistbesuchte Geschäftsstelle“, führte er weiter aus. „Rund die Hälfte aller Konten wird mittlerweile online geführt. Das führt dazu, dass die Nutzung des persönlichen Service am Schalter insgesamt stark zurückgeht.“

Neue Servicezeiten

Als Konsequenz daraus öffnet die Volksbank Bad Salzuflen ihre Geschäftsstellen ab dem 1. April einheitlich um 9 Uhr. Am Mittwochnachmittag bleiben zudem alle Serviceschalter geschlossen. Die detaillierten, ab April gültigen Servicezeiten, können unter www.vbbs.de eingesehen werde. Die persönliche Beratung wird ab dem 1. April grundsätzlich montags bis freitags nach Terminvereinbarung von 8 bis 19 Uhr angeboten. Damit komme man dem Kundenwunsch nach einer persönlichen Beratung auch außerhalb der gewohnten Öffnungszeiten nach, hieß es