Von Jürgen Gebhard

Kalletal (WB). Wird es am Montag auch an den Kalletaler Schulen sturmfrei geben? Die Gemeinde wartet noch ab. Samstagmittag hat sie folgenden Hinweis veröffentlicht:

„Nach Auskunft des Deutschen Wetterdienstes ist in ganz Nordrhein-Westfalen in der Nacht von Sonntag, 9. Februar, auf Montag, 10. Februar, mit schweren Sturm- und Orkanböen zu rechnen, die den ganzen Montag noch anhalten sollen. Für solche Wetterereignisse gelten folgende Regelungen: Bei extremen Wetterlagen können Eltern entscheiden, ihr Kind nicht in die Schule zu schicken. In diesem Fall ist die Schule von den Eltern umgehend zu informieren. Weiterhin besteht die Möglichkeit, den Unterricht aufgrund der Gefahrenlage ausfallen zu lassen.“

Für die Kalletaler Schulen werde die Verwaltung in Absprache mit den Schulleitungen noch im Laufe des Sonntags oder früh am Montagmorgen eine Entscheidung treffen. Diese Entscheidung werde auf der Homepage der Gemeinde veröffentlichen.

Die Eltern sollten sich auf jeden Fall über einen möglichen Unterrichtsausfall informieren, bevor ihr Kind den Schulweg antritt Für die Betreuung der Kinder sei verlässlich gesorgt, wenn die Kinder zur Schule geschickt werden.

Bürgermeister Mario Hecker: „Wir bauen auf Ihr Verständnis im Sinne der Sicherheit für alle Schülerinnen und Schüler.“