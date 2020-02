Von Joachim Burek

Kalletal (WB). Die Entwicklung des Ortskerns an der Hohenhauser Straße nimmt Gestalt an. Während die Sanierung der Straße zügig voranschreitet, wird nun das in diesem Bereich liegende denkmalgeschützte Gebäude-Ensemble mit Kirche, Pfarrhaus, Alter Schule und Alberti-Haus durch eine weitere Baumaßnahme aufgewertet: den Bau eines zweiten Gemeindehauses.