Von Reiner Toppmöller

Kalletal/Vlotho (WB). „Der Karneval ist zurückgekehrt an seinen Ursprungsort, in die eigentliche Hauptstadt des Kalletals.“ Mi diesen Worten begrüßte Sitzungspräsident Michael Grüttemeier die Gäste aus Kalletal, Vlotho und Umgebung im ausverkauften Zelt auf dem Sportplatz in Kalldorf.

Die Sporthalle in Hohenhausen stand wegen der Sanierungsarbeiten für die traditionelle Prunksitzung nicht zur Verfügung. So entschied sich der Elferrat, auch das sonst sehr niveauvolle Kostümfest ausfallen zu lassen und beiden Veranstaltungen in der Karnevalsparty zusammen zu fassen. Ein Zeltfest ist ein Zeltfest und so war auch die Atmosphäre trotz der schnell steigenden Stimmung, eben eine andere als in einem festen Saal. Die Enge zwischen den Stuhlreihen machte es den Akteuren nicht leicht, die Bühne zu erreichen. Diese war kleiner, das Prinzenpaar und der stehende Elferrat standen eher beengt in der Ecke und auch das Programm war abgespeckt worden.

Alles sollte eben anders sein, auch die Rede des amtierenden Prinzenpaares. Prinz Frank III. Schwier eröffnete zunächst mit zwei Varianten, die er schnell verwarf, um zusammen mit Prinzessin Denise I. Luhmann mit dem Song „Highway to Hell” rockend über die Bühne zu hüpfen. Danach wurde traditionell die Kussfreiheit proklamiert. In diesem Jahr gilt sie aber auch nur für eine kurze Zeit, denn schon am kommenden Samstag folgt der Festumzug und ein paar Tage später ist wieder alles vorbei.

Bürgermeister übergibt Rathausschlüssel

Doch zunächst hatte Bürgermeister Mario Hecker die Aufgabe, die Rathausschlüssel zu übergeben. In Reimform überreichte er kleine Gaben aus einen großen Korb und erinnerte an das früher übliche Spiegeleierbraten nach jeder Party. Gekonnt lud er dazu zum Kükenbrink, dem Wohnsitz des Prinzen, ein und erntete dafür großen Applaus.

Begeisterung lösten die Auftritte der Prinzengarde und der „Kalle Queens“ aus. Die jungen Mädchen der „Kalle Queens“ begeisterten mit ihrer Akrobatik und auch der Showtanz der Prinzengarde unter dem Motto „Circus” war ein richtiges Stimmungs-Feuerwerk.

Die „Exxes“, die alte Prinzengarde, leider nicht im offiziellen Programm vorgesehen, gratulierte mit einer gewohnt gekonnten Tanzeinlage ihrem Prinzenpaar.

Helene-Fischer-Double begeistert

Das Helene-Fischer-Double, Jenny, holte die Gäste erwartungsgemäß auf die Stühle. Mit ihrer Showeinlage sorgte sie auch dafür, dass die Heizung im Zelt abgestellt werden konnte.

Das konnte man von „Bauer Frank“ nicht sagen, dessen Auftritt bei den Jecken in Kalledonien nicht auf große Begeisterung stieß. Gegen 21.45 Uhr war das Bühnenspektakel vorbei. Die Tische wurde weggeräumt und die Tanzfläche freigegeben.

Foto: Reiner Toppmöller

Sitzungspräsident Michael Grüttemeier, der sich zuvor schon mehrfach begeistert über die große Zahl kostümierter Gäste gefreut hatte, kündigte dann noch eine Prämierung der besten Kostüme an. Auch „Jenny“ hatte noch einen Auftritt, bevor das Zeltfest-Experiment spät in der Nacht ausklang.

Vorfreude auf den Festumzug

Bleibt zu hoffen, dass zumindest das Kostümfest im nächsten Jahr wieder stattfinden wird, denn die Auswahl wirklich schöner und mit Liebe und Akribie ausgesuchter Kostüme, auch die wunderbaren Gruppenkostüme fehlten schon ein bisschen.

Jetzt warten alle Karnevalsfreunde auf den kommenden Samstag, 22. Februar, wenn der große Festumzug wieder durch Kalldorf zieht. Rosenmontag, 24. Februar, gibt es dann die Schlüsselrückgabe im Rathaus in Hohenhausen und Aschermittwoch wird mit dem traditionellen Baumpflanzen im Prinzessinnengarten sowie dem Kehraus im Dorfgemeindehaus die diesjährige Karnevalssession beendet.