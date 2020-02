Kalletal (WB). Unter dem diesjährigen Motto „Auch ohne Halle ist doch klar, Karneval feiern wir auch in diesem Jahr“ startet am kommenden Samstag, 22. Februar, der Karnevalsumzug durch Kalldorf.

Start ist um 14 Uhr in der Brunnenstraße am Kindergarten der AWO. Die große Party schließt sich später am Sportplatz an. Um einen reibungslosen Ablauf sicherzustellen, weist der Elferrat auf Organisatorisches hin.

Aufmarsch der Gespanne

Der Aufmarsch der Festwagen sollte entweder über den Kükenbrink oder entlang des Dorfgemeinschaftshauses/Feuerwehrgerätehauses erfolgen. Nur in Ausnahmefällen ist der Aufmarsch durch die Bohlenstraße gestattet, er muss unbedingt mit dem Veranstalter vorher abgesprochen sein. Die Teilnehmer werden gebeten, sich so rechtzeitig in der Aufmarschzone einzufinden, dass der Festumzug rechtzeitig bis zum Start um 14 Uhr in die richtige Reihenfolge gebracht werden kann.

Party am Sportplatz

Nach dem Umzug – nach dem Eintreffen der Umzugsteilnehmer, Zuschauer und Gäste – steigt die große Party auf dem Festplatzgelände am Sportplatz in Kalldorf mit Disco, Tanz, Sektbar, Snacks und Leckereien.

Anmeldung der Festwagen

Teilnehmende Festwagen (Gespanne) und Fußgruppen sind unbedingt bei Thorsten Schmidtpott Telefon 0160/4944929 für den Festumzug anzumelden.

Versicherungsschutz

Die Organisatoren weisen auf den notwendigen ergänzenden Versicherungsschutz für die Gespanne (Schlepper und Anhänger) hin. Die entsprechenden Belege beziehungsweise Bestätigungen der Versicherer sind zum Umzug mitzubringen und werden kontrolliert.

Alkohol und Minderjährige

Der Elferrat erinnert daran, dass Eltern und Erziehungsberechtigte für den Alkoholkonsum ihrer Kinder vor und während des Umzugs, also außerhalb des Festplatzgeländes, verantwortlich sind. Ein Ausschank von Alkohol an Minderjährige durch Umzugsteilnehmer vor und während des Karnevalsumzugs ist durch den Veranstalter untersagt. „Wir weisen noch einmal in aller Deutlichkeit darauf hin, dass der Veranstalter für den Ausschank von alkoholischen Getränken an Minderjährige nicht verantwortlich gemacht werden kann“, heißt es in der Mitteilung des Elferrates.

Vorfreude

Das „große“ Prinzenpaar mit Prinzessin Denise I. Luhmann und Prinz Frank III. Schwier freuen sich genauso wie das Kinder-Prinzenpaar mit Prinz Mathis I. Schmidtpott und Prinzessin Lilian I. Friedrich und dem gesamten Kalledonischen Elferrat auf zahlreiche Zuschauer und Gäste an den Straßen Kalldorfs und im Anschluss auf eine tolle Party mit ausgelassener Stimmung im Festzelt am Festplatzgelände am Sportplatz.