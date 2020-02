Deshalb möchte der Verein „Der Dorfacker“ jetzt ein 10 Meter breites und 70 Meter langes Gewächshaus aufbauen. Das Gewächshaus kostet etwa 17.000 Euro. Um die Finanzierung zu sichern, bedürfte es schon einer größeren Anstrengung alle Mitglieder, sagte Andreas Miehle, zweiter Vorsitzender des Vereins. Außerdem sollten Spenden und Fördergelder eingeworben werden.

Deshalb hatte der Verein vor wenigen Tagen mögliche Spender zu einem Grünkohlessen eingeladen. Die beiden Vorsitzenden Maren Kaschka und Andreas Miehle erhofften, hier eine Starthilfe zu erreichen. Auch Bürgermeister Mario Hecker war eingeladen und brachte zur Freude der Mitglieder eine kleine Überraschung mit. Gemeinsam mit Manfred Rehse überreichte er einen Förderantrag im Rahmen des Regionalbudgets Dorfentwicklung, der jetzt vom Verein noch eingereicht werden muss.

„Wenn etwas in die Förderung der Dorfentwicklung durch die Aktionsgruppe Nordlippe passt, dann sicher dies“, sagte der Bürgermeister. Der Antrag muss jetzt vom Verein bis zum 2. März eingereicht werden. Die Aktionsgruppe tagt am 24. März. Sollte der Antrag positiv entschieden werden, würde das Gewächshaus mit 80 Prozent der Kosten gefördert.

In Regionalbudget 2019 war unter anderem auch eine mobile Mosterei im Extertal gefördert worden. Ebenfalls durch das Programm sind die Grillhütte der TSG Hohenhausen, der Mehrzweckpavillon am Dorfgemeinschaftshaus in Erder und die Seilbahn am Spielplatz in Harkemissen mitfinanziert worden. Andreas Miehle zeigte sich hocherfreut und sagte: „Sollte der Antrag durchkommen, hätten wir die Finanzierung des Gewächshauses sicher. Das Eigenkapital dazu ist bereits durch Spenden und Beiträge erreicht.“