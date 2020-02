Von Reiner Toppmöller

Kalletal(WB). Große Wellen schlägt die Präsentation des ersten Bienenfutterautomaten durch den Heimatverein in Bavenhausen. „Etwa 700 bis 800 Likes und Kommentare haben wir seit der Veröffentlichung in den Sozialen Netzwerken schon bekommen. Der wohl am weitesten entfernte Fan kommt aus Stuttgart“, freute sich Mario Hecker, Vorsitzender des Heimatvereins.