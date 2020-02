as Gotteshaus seiner Heimatgemeinde El-Elohim in Nepal ist klein. Die christliche Gemeinschaft möchte ein größeres bauen. Außerdem ist ein Haus für die Waisenkinder geplant.

Von Frank Dominik Lemke

Kalletal (WB). Jugendreferent Som Sunwar aus Langenholzhausen hat in Nepal seine Familie besucht. Während des Weihnachtsfestes und Neujahr hat er gemeinsam mit seiner christlichen Heimatgemeinde in Nawalparasi Spenden für Waisenkinder gesammelt. „Dabei sind 5000 Euro zusammen gekommen“, sagt er.

Die Christengemeinde El-Elohim hatte davon Schuhe und Schulranzen für Kinder in Kathmandu, der Hauptstadt des Landes, gekauft Außerdem unterstützt die Gemeinde die Witwe Mina Tamang, die in Kathmandu neun Kinder adoptiert hat. „Sie kümmert sich um die Jungen und Mädchen als wären es ihre eigenen“, sagt Som Sunwar. Das Leben für alleinstehende Frauen in Nepal ist schwer. Die Witwe Mina Tamang bekommt regelmäßige Unterstützung von staatlichen Organisationen. Doch das reicht nur für das Nötigste. Schuhe und Schulranzen sind ein Luxus, über den die Kinder sich sehr freuen.

Lebensmittel werden gebraucht

Nach der Hilfe in Kathmandu ist Som Sunwar mit Geschwistern und Gemeindemitgliedern weiter in den Westen des Landes nach Pokhara gereist, um dort weiteren Waisenkindern zu helfen. „Die brauchten vor allem Lebensmittel. Wir sind in einem sehr abgelegenem Ort gewesen“, sagt Som Sunwar. Insgesamt habe die Gemeinde mehr als 60 Waisenkindern das Leben deutlich erleichtern können.

Bau eines Gotteshauses

Nach dem Besuch in den abgelegenen Dörfern ging es zurück in die Muttergemeinde El-Elohim im Distrikt Nawalparasi, westlich der Hauptstadt Kathmandu. Das Gotteshaus dort war viel zu klein für die zahlreichen Besucher. Deswegen hat die Gemeinde sich dafür entschieden, ein neues zu bauen. Das neue Grundstück ist wesentlich leichter zu erreichen. Für den Bau von zwei geplanten Gebäuden fehlen jedoch die Mittel. Die Gemeinde rechnet mit etwa 30.000 Euro. Außerdem plant die Gemeinde ein neues Haus für Waisenkinder, in dem die Mädchen und Jungen regelmäßig versorgt werden sollen. „Wir hoffen, dass wir das Geld dafür zusammenbekommen“, sagt Som Sunwar, der inzwischen aus Nepal zurück ist und als Jugendreferent in der Kirchengemeinde in Langenholzhausen arbeiten. Wer die El-Elohim-Gemeinde unterstützen möchte, kann den Jugendreferenten telefonisch erreichen unter 0157/77318546.