Die Stützwände an der Hohenhauser Straße stehen, der Bürgersteig wird bis zum Wochenende fertig. Foto: Reiner Toppmöller

Von Reiner Toppmöller

Kalletal (WB). Die Vereinsgemeinschaft Hohenhausen hat beim Festumzug in Kalldorf mit ihrem Wagen den Finger noch einmal in die Wunde gelegt. „Berlin hat seinen Flughafen. Wir haben die Hohenhauser Straße“, war da zu lesen. Doch laut Bürgermeister Mario Hecker ist das Ende der Baustelle nah.

„Es gibt viele, die mit ihren Beiträgen, auch in sozialen Netzwerken, für Halbwissen und Unwahrheiten sorgen. Fest steht, bis Anfang der Sommerferien ist die Baustelle komplett fertig. So ist jedenfalls der Stand jetzt“, so der Bürgermeister. Auch Gerüchte über Probleme mit Platten, die nicht lieferbar seien, dementierte er.

Der Bürgersteig von der Lemgoer Straße bis zur Kirche sei bis Ende der Woche fertiggestellt. Der Asphalt werde danach aufgebracht. Die Straße sei in diesem Bereich zwischen Lemgoer Straße und der Straße Am Markt bis Ende März fertig. Das schließe auch die Beleuchtung mit den neuen Laternen ein, sagte Mario Hecker auf Nachfrage.

Ab April geht es dann an das Stück zwischen der Straße Am Markt und Am Weinkamp, berichtete der Bürgermeister. Daran anschließend folge sofort das letzte Stück zwischen dem Schürenbreder Weg und Rafeld. Mario Hecker: „Bis zum Beginn der Sommerferien ist alles fertig.“