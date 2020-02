Von Sonja Möller

Kalletal (WB). „Viel Licht, wenig Schatten“ – so fasst Lippes Landrat Axel Lehmann die Unfallstatistik des Kreises für 2019 zusammen. Er stellte die Entwicklung der Verkehrsunfälle im Kreis in einer Pressekonferenz gemeinsam mit Thomas Bartelt von der Direktion Verkehr und Jürgen Siebel, Leiter der Direktion Gefahrenabwehr/Einsatz, vor.

Die Zahl der Verkehrsunfälle ist um 343 auf 9574 angestiegen und stellt einen Höchststand dar. Die Steigerung um 3,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr führt Lehmann aber ausschließlich auf den Anstieg der Verkehrsunfälle mit Sachschaden zurück. Diese erhöhten sich um 455 auf 8642 Fälle. Das bedeutet ein Plus zum Vorjahr von 5,6 Prozent. Mitverantwortlich sind hierfür nach Angaben der Behörde 1680 Wildunfälle.

Daneben gab es aus Sicht des Landrats aber auch etwas Erfreulich zu vermelden: Die Zahl der Verkehrsunfälle mit Verletzten ist um 10,7 Prozent gesunken: „Und das, obwohl die Zahl der Fahrzeuge auf lippischen Straßen insgesamt weiter angestiegen ist.“

46 Verkehrsunfall-Verletzte im Kalletal

Insgesamt gab es 2019 932 Unfälle mit Personenschaden, was einen Rückgang um 112 (10,7 Prozent) bedeutet. Die Anzahl der bei Verkehrsunfällen getöteten Menschen hat sich gegenüber dem Vorjahr ebenfalls verringert, von elf auf acht. Im Bereich der Gemeinde Kalletal waren dabei keine Verkehrstoten zu beklagen Allerdings gab es im vergangenen Jahr auf den Straßen im Gemeindegebiet 77 Unfälle mit immerhin 46 Verletzten.

Insgesamt sank die Zahl der Verletzten im Kreis Lippe um 186 Personen auf 1178, was einem Rückgang um 13,6 Prozent entspricht. Auch die Zahl der Schwerverletzten sank auf 262 Personen (2018: 300). Lehmann führt dies zum einen auf die immer bessere Technik in den Fahrzeugen selbst zurück, aber auch auf die präventiven Aktionen der Polizei: „Zu schnelles Fahren bleibt Unfallursache Nummer eins“, sagt er. Ziel sei es deshalb, das Geschwindigkeitsniveau in Lippe nachhaltig zu reduzieren und das Verständnis für die Gefahren durch zu schnelles Fahren zu erhöhen.

Lippe unter Landesdurchschnitt

Lehmann betont: „In Lippe liegt das Risiko, bei einem Verkehrsunfall zu verunglücken, im Vergleich mit anderen Bereichen des Landes Nordrhein-Westfalen unter dem Durchschnitt.“

Unter den 1178 Verletzten befanden sich auch 98 Kinder (2018: 116) und 77 Jugendliche (2018: 88). Die Zahl der verunglückten jungen Erwachsenen sank deutlich von 247 auf 215. Auch die Zahl der im Straßenverkehr verunglückten Senioren ging auf 156 (2018: 194) zurück. „Allerdings stagniert die Zahl der tödlich verunglückten Senioren“, sagte Bartelt. Insgesamt starben 2019 vier Menschen im Alter von 65 Jahren und älter auf lippischen Straßen.

Hauptursache: Abbiegen und Wenden

Als Hauptunfallursachen regis­trierte die Polizei das Abbiegen und Wenden (819) und zu geringen Abstand (366). Die meisten Verletzten gab es bei missachteter Vorfahrt (161) und beim Abbiegen/Wenden (152). Insgesamt regis­trierte die Polizei 1600 Handyverstöße, was einen Rückgang um etwa ein Fünftel beträgt. Dabei sei die Dunkelziffer aber höher, teilte Bartelt mit: „Hier setzen wir zielgerichtete Methoden wie das Beobachten in zivil von erhöhten Standorten ein. Dadurch können wir bis in den Fußraum gucken. Die missbräuchliche Benutzung von Mobiltelefonen und anderen elektronischen Geräten wird konsequent geahndet.“ Ein Problem bleiben aus Sicht der Behörde weiter die verletzten Fahrrad- und Pedelecfahrer. Insgesamt regis­trierte die Polizei hier 263 Unfälle mit 66 Schwerverletzten. 94 Fußgänger wurden verletzt (2018: 115).

Unzufrieden zeigt sich Behördenleiter Lehmann mit der Aufklärungsquote, die bei 57 Prozent liegt – und damit deutlich unter der des Vorjahres. Dies führt er darauf zurück, dass Beamte aus dem Verkehrskommissariart im Zuge der Ermittlungen in Lügde in ein anderes Kommissariat abgezogen wurden. „Die personelle Ausstattung bleibt ein Thema“, betont Lehmann.

Die meisten Verkehrsunfälle passierten in Detmold (834; 305 Verletzte) gefolgt von Bad Salzuflen (527; 189) und Lemgo (373; 158). Am wenigsten Verkehrsunfälle gab es in Dörentrup (35) sowie in Schlangen und Schieder-Schwalenberg (je 45).

Verkehrsunfallstatistik 2019 aus dem Kalletal

Anzahl der Verkehrsunfälle (ohne so genannte Bagatellunfälle): 77,Anzahl der Getöteten: 0,Anzahl der Verletzten: 46,Anzahl der verunglückten Kinder und Jugendlichen (bis 18 J.): 1,Anzahl der verunglückten jungen Erwachsenen (18 bis 24 J.): 15,Anzahl der verunglückten Senioren (65 J. und älter): 2