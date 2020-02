Von Reiner Toppmöller

Kalletal(WB). „Wir wollten, dass unser Baum in Zukunft Früchte trägt“, sagte Frank Schwier, als er am Aschermittwoch als Prinz Frank III. gemeinsam mit Prinzessin Denise I. Luhmann zum Abschluss der diesjährigen Session den 24. Baum im Prinzessinnenwald pflanzte. Ausgewählt wurde in diesem Jahr ein Birnbaum. Die Sorte: „Madam Verde (Alt)“.