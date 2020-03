Kalletal (WB/rto). Die Bavenhauser Theatergruppe „Die Teimeristen“ lädt am kommenden Wochenende zur „Ganovenparty“ ein. Die Komödie in drei Akten von Javier Garcia wird am Freitag und Samstag um 19 Uhr und am Sonntag um 15 Uhr in der Turnhalle der Schule aufgeführt. Der Eintritt ist frei.