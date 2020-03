Kalletal (WB). „Sicher in die Zukunft steuern mit dem Unternehmenskompass Lippe“. Mit dieser Aussage startet die Wirtschaftsförderung des Kreises Lippe in Kooperation mit der Gemeinde Kalletal und der Stadt Lügde sowie mit weiteren Netzwerkpartnern ein neues Projekt.

„Der Unternehmenskompass Lippe spricht sowohl junge als auch erfahrene Unternehmerinnen und Unternehmer in Lippe an, informiert und berät in Bezug auf Förderangebote der öffentlichen Hand. Er ist ein Baustein im Gesamtkonzept, damit sich Unternehmen in Lippe ansiedeln und erfolgreich wirtschaften“, erklärt Landrat Axel Lehmann.

Und nicht nur das: „Das Projekt selbst sieht sich als verlässlicher Partner für die gesamte Unternehmensentwicklung“, so Uwe Gotzeina, Leiter der Kreiswirtschaftsförderung. Hier geht es nicht nur darum, über Fördermöglichkeiten zu informieren, sondern gemeinsam mit den Unternehmen wird deren gesamte Situation vor Ort analysiert und sie werden persönlich und kontinuierlich begleitet.

Fachkräftemangel und Digitalisierung

Im Kreis Lippe sind viele kleine und mittelständische Unternehmen beheimatet, die zum Teil auf eine lange Familientradition zurückblicken können. In Zeiten des Fachkräftemangels, in denen gleichzeitig Megatrends wie Digitalisierung immer mehr an Bedeutung gewinnen, komme es darauf an, dass sich die etablierten Unternehmen den neuen Herausforderungen stellen und innovativ tätig werden, teilt die Wirtschaftsförderung mit.

Darüber hinaus sei es wichtig, dass sich gleichzeitig neue Unternehmen in Lippe ansiedeln. Dafür biete der Kreis Lippe als Wirtschaftsstandort gute Voraussetzungen, die angemessen vermarktet würden.

Petra Elsner, Projektmanagerin der lippischen Kreiswirtschaftsförderung, bringt es auf den Punkt: „Mit dem Unternehmenskompass kümmern wir uns dauerhaft auch um unsere Newcomer.“ Denn der Unternehmenskompass greift auch Gründern unter die Arme, die noch ganz am Anfang ihrer Idee stehen und noch nicht genau wissen, was alles zu tun ist. Dabei gelte es wichtige Dinge mit kühlem Kopf zu regeln, um auch einmal kritischere Phasen zu überstehen, in die selbst erfahrene Unternehmen geraten könnten. Dann sei die Kreiswirtschaftsförderung mit dem bereits länger existierenden Projekt „Fit für alle Fälle“ fest an der Seite der Betroffenen.

Der Unternehmenskompass startet in der Stadt Lügde und Gemeinde Kalletal. Nähere Informationen zu dem neuen Serviceangebot der Kreiswirtschaftsförderung Lippe sind veröffentlicht auf der Webseite des Kreises Lippe unter der Rubrik Wirtschaftsförderung.

Ansprechpartnerin für interessierte Firmen zum Unternehmenskompass ist im Detmolder Kreishaus Projektmanagerin Petra Elsner, Telefon 05231/625761, oder E-Mail kreiswirtschaftsfoerderung@kreis-lippe.de.