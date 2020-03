Ab Montag wird das Rathaus bis auf Weiteres für den Publikumsverkehr geschlossen. Wichtige Anliegen können nach Terminabsprache per E-Mail (info@kalletal.de) oder Telefon 05264/644-0 wahrgenommen werden.

Die Musikschule sowie die Gemeindebücherei bleiben ebenfalls bis auf Weiteres geschlossen. Rückgabefristen werden bis Wiedereröffnung verlängert.

Die gemeindlichen Kindergärten „Zwergenhaus“, „Pusteblume“ und „Wichtelnest“ werden ebenfalls ab Montag geschlossen. Eine Notbetreuung wird für die ersten beiden Tage eingerichtet, ab Mittwoch wird diese dann ausschließlich auf ein Notbetreuungsangebot für Eltern in unverzichtbaren Funktionsbereichen – insbesondere Gesundheitswesen – vorgehalten. Ebenso verhält es sich für die Grundschulen in Hohenhausen, Langenholzhausen und Bavenhausen sowie für die Jacobischule in Hohenhausen.

Sitzungen von Rat und Fachausschüssen sollen nach aktuellem Informationsstand wie vorgesehen stattfinden. Die jeweilige abschließende Entscheidung erfolgt in enger Abstimmung mit den politischen Vertretern.

Besuche anlässlich von Alters- und Ehejubiläen werden durch Bürgermeister und/oder Ratsvertretern bis auf Weiteres nicht mehr wahrgenommen.

Keine Gottesdienste

Die Lippische Landeskirche sagt alle Gottesdienste in ihren 66 Kirchengemeinden bis zum 19. April ab. Landessuperintendent Dietmar Arends: „Dies mitzuteilen fällt uns außerordentlich schwer, ist doch der Gottesdienst der Ort, aus dem wir als einzelne, als Gemeinden und als Kirche leben. Doch auch hier muss es nun Maßgabe sein, die weitere Ausbreitung des Corona-Virus in den kommenden Wochen zu verlangsamen.“

Das Aussetzen von Veranstaltungen und nun der Gottesdienste für die kommenden Wochen werde auch als Ausdruck der Solidarität und Nächstenliebe gegenüber den Menschen angesehen, die in besonderer Weise durch das Virus gefährdet seien. Etliche Kirchen in der Lippischen Landeskirche seien als Orte der Stille und des Gebets außerhalb der Gottesdienstzeiten geöffnet.