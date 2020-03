Die Asphaltierungsarbeiten zwischen der Lemgoer Straße und der Straße Am Markt haben am Montagvormittag begonnen.

Von Jürgen Gebhard

Kalletal (HK). Am Montagvormittag haben die Asphaltierungsarbeiten der Hohenhauser Straße im Abschnitt zwischen der Lemgoer Straße (B238) und der Straße Am Markt begonnen. Bereits an diesem Dienstag sollen die Arbeiten beendet sein. Weil die neue Fahrbahnoberfläche auskühlen muss, wird die Vollsperrung dieses Abschnitts voraussichtlich noch bis Mittwoch um 10 Uhr andauern.

Die Asphaltierungsarbeiten schließen damit die Arbeiten im so genannten Bauabschnitt eins ab, der geprägt durch den Bau von mit Natursteinen verkleideten Stützmauern und Kanalbaumaßnahmen war. Der innerörtliche Straßenverkehr wird dann in diesem neu asphaltierten Abschnitt ab kommenden Montag, 30. März, mit Hilfe einer Einbahnstraßenregelung in Fahrtrichtung B238 wieder freigegeben.

150 Meter langer Abschnitt folgt

Bürgermeister Mario Hecker: „Es freut mich sehr, dass wir mit diesen Arbeiten der Fertigstellung der Baumaßnahme einen weiteren Schritt näherkommen. Die Gemeinde Kalletal wird jetzt in den nächsten Wochen die Straßenbeleuchtung aufstellen und die Holzbrücke über der Westerkalle zum Mühlendamm hin erneuern. Das Mühlrad an Corves Mühle wird aktuell in der Werkstatt aufgearbeitet und kehrt bald zurück an seinen Platz.“

Am kommenden Montag werden dann die Straßenbauarbeiten in dem 150 Meter langen Abschnitt zwischen Hohle Straße und Weinkamp mit dem Kanalbau fortgesetzt. Die Fertigstellung mit Gehweg und neuer Fahrbahn soll planmäßig noch vor den Sommerferien erfolgen. Die Fertigstellung des Gesamtprojektes Hohenhauser Straße ist in diesem Jahr geplant.