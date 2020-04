Kalletal (WB). In einer Zeit, die aktuell überwiegend geprägt ist durch das Corona-Virus und die damit einhergehenden Einschnitte in das tägliche Leben, hat die Gemeinde Kalletal auf Initiative der Klimaschutzmanagerin Henrike Sieker beschlossen, etwas Farbe in den tristen Alltag zu bringen und einen Vorgartenwettbewerb unter dem Titel „Kalletal blüht auf 2020!“ auszuloben.