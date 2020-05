Von Reiner Toppmöller

Zwischen der Bremer Straße und der Hauptstraße wird mit 70-prozentiger Förderung aus Städtebaumitteln das Projekt „Aufwertung der historischen Wege” realisiert: Hier wird eine wassergebundene Wegedecke mit Einfassung aus gerumpelten Steinen einschließlich zusätzlicher Beleuchtung und Sitzgelegenheiten erstellt. Außerdem werden auf dem Spielplatz neue Spielgeräte aufgebaut. Für die Arbeiten ist die Firma Grytz Garten- und Landschaftsbau aus Schieder-Schwalenberg zuständig.

Ebenfalls ist jetzt der Auftrag für die Arbeiten zur Sanierung der Laufbahn einschließlich der Sprunggrube an der Grundschule in Langenholzhausen erteilt worden. Die Arbeiten werden in den nächsten Wochen stattfinden. Die Arbeiten an der Laufbahn werden mit einer Kunststoffoberfläche abschließen.

Darüber hinaus wird die erst vor einigen Monaten fertiggestellte Kletterlandschaft noch um eine sogenannte Boulder-/Kletterwand ergänzt. Diese Maßnahmen werden zu 90 Prozent aus dem Kommunalinvestitions-Förderungsgesetz finanziert.

Ferner laufen aktuell die Vorbereitungen zur energetischen Sanierung des Grundschulgebäudes. Hier erfolgen anteilige Finanzierungen für die unterschiedlichen Maßnahmen an Dach und Wand durch das Klimaschutzprogramm beziehungsweise Kommunalinvestitions-Förderungsgesetz.

Zu guter Letzt geht es noch um einen barrierefreien Zugang zum DORF-Pluspunkt und um einen Bücherschrank. Zur Herstellung des barrierefreien Zugangs wird in den nächsten Wochen die Errichtung einer entsprechenden Rampenanlage in Stahlbauweise erfolgen.